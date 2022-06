Chiara Ferragni aprirà e chiuderà la 73esima edizione del Festival di Sanremo, in programma a inizio febbraio 2023. L’annuncio arriva direttamente dal direttore artistico e presentatore Amadeus nel corso dell’edizione delle 20 del Tg1. “Sono contento di essere qui. Sono in grado di dirvi oggi chi sarà la prima co-conduttrice: Nella prima sera quella del 7 e nell’ultima dell’11, apre e chiude Chiara Ferragni” ha dichiarato Amadeus che ha anche aggiunto di aver ultimato il regolamento della prossima edizione del Festival e di aver “iniziato ad ascoltare le nuove canzoni”.

“Sono contento di essere qui. Avendo auto il mandato a marzo ho avuto modo di lavorare. Sto ascoltando le canzoni dei giovani e dei Big. Da oggi inizia il gemellaggio Sanremo-Tg1″. Il Festival di Sanremo 2023 che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio, avrà anche in questa edizione 25 Big in gara, inclusi i tre finalisti di Sanremo Giovani che dovranno partecipare al Festival con un brano diverso rispetto a quello che proporranno a dicembre.

La celebre influencer, che su Instagram ha oltre 27 milioni di follower, sarà all’Ariston martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio. “Ufficializziamo la più grande imprenditrice digitale a Sanremo”, ha esclamato Amadeus, anticipando che “ci saranno tante altre novità, alcune ce le regalerà Chiara durante quelle serate”.

“Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo”, il post di ringraziamento di Ferragni – con tanto di foto abbracciata ad Amadeus – arrivato in concomitanza con le parole del conduttore al Tg1. Anche Fedez, marito dell’imprenditrice 35enne, ha pubblicato su Instagram le stories davanti alla televisione proprio mentre Amadeus faceva il suo annuncio.

Della possibile presenza della Ferragni all’Ariston si era parlato già nel 2016, con la conduzione di Carlo Conti (“Ora come ora non sono interessata a questo tipo di esperienza”, aveva precisato lei), ma anche negli ultimi anni e’ stata sempre in cima alla lista delle indiscrezioni.

