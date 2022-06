L’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes ha presentato l’offerta televisiva Rai per l’autunno-inverno 2022/2023. “Nuovi programmi e nuove forme di comunicazione, per una visione del Paese e dell’azienda che guarda al futuro”, le parole del dirigente. La novità è quella di una programmazione divisa per generi e non più per reti, con le direzioni Intrattenimento, Approfondimento, Daytime, Prima serata, Cultura, Documentari, Serie tv. Le maggiori novità riguarderanno Rai2.

Restano gli inamovibili Carlo Conti (Tale e Quale Show) e Milly Carlucci (Ballando con le stelle). Amadeus oltre a condurre e dirigere le prossime due edizioni del Festival di Sanremo manterrà l’appuntamento quotidiano de I Soliti Ignoti e aggiungerà lo show musicale in tre serate Arena ’60, ’70, ’80 e ’90. Per restare in ambito musicale: lunedì 19 dicembre Gianni Morandi celebrerà nella sua Bologna i 60 anni di carriera con Go Gianni Go. Confermati su Rai1 anche Domenica in, La vita in diretta, Ballando con le stelle, L’eredità, Storie italiane, Da noi … a ruota libera, Porta a porta, È sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno.

Sempre sulla rete ammiraglia lo spettacolo del primo gennaio con Roberto Bolle, Danza con me, e in seconda serata a partire dal 3 ottobre Giancarlo De Cataldo con Tempo e Mistero sui criminali più emblematici che hanno segnato la loro epoca. Dal 21 novembre andranno in onda i tre appuntamenti di Basco Rosso, sull’addestramento dell’unità speciale dell’Arma dei Carabinieri “Cacciatori” alle prese con il crimine organizzato in quattro Regioni.

Su Rai2 sbarca Alessia Marcuzzi con Boomerissima, un varietà che racconterà personaggi, musica, cultura pop, mode e fatti di cronaca dal 1970 al 2000. Sempre su Rai2 il ritorno di Alessandro Cattelan al suo programma più celebre: lo show che lo aveva confermato su Sky diventa #epccsuraidue, a partire dal 13 settembre il martedì, il mercoledì e il giovedì in seconda serata. Su Rai2 sbarca anche Ilaria D’Amico con il talk di approfondimento Che c’è di nuovo. Dal 12 settembre sarà il turno di Pierluigi Diaco con Bellamà e del programma di Mia Ceran sulle famiglie italiane.

Sul secondo canale tornano anche Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura, Stefano De Martino con Bar Stella e Sing Sing Sing, Francesca Fagnani con Belve. Mara Maionchi condurrà Nudi per la vita con personaggi del mondo del cinema, della tv e dello sport chiamati a sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione. Paolo Conticini condurrà nell’access time Una scatola al giorno mentre in prima serata, a novembre, arriverà Non sono una signora, in cui personaggi noti entreranno nei panni di Drag Queen. Ritorno invece sulla Rai per Elisa Isoardi con il programma domenicale Vorrei dirti che …, “a metà strada tra il factual e l’emotainment, un viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare, persone comuni che hanno contattato il programma perché vogliono ringraziare o chiedere scusa a un proprio familiare”.

Arriva su Rai3 invece la striscia quotidiana di Marco Damilano che commenterà il fatto del giorno in Il Cavallo e la Torre, dal lunedì al venerdì alle 20:35. Sullo stesso canale Emma D’Aquino a partire dal 10 settembre. Confermati (naturalmente) Chi l’ha visto?, Carta Bianca, Report, Presa Diretta, Che Tempo Che Fa. Monica Giandotti a partire dal 12 settembre condurrà Agorà. A partire da dicembre su Ra3 Mi casa es tu casa: il talk show di Cristiano Malgioglio. Dal 19 novembre sul terzo canale Cinque pezzi facili, cinque opere dello scrittore e sceneggiatore Mattia Torre, già autore della serie cult Boris, messe in scena sotto la direzione artistica e la regia del Premio Oscar Paolo Sorrentino.

Sul capitolo fiction: tornano Il Commissario Ricciardi e Mina Settembre, La Porta Rossa. Lolita Lobosco, Che Dio ci aiuti, Un passo dal cielo, Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. Debutti invece per Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, Sopravvissuti, Il giro del mondo in 80 giorni, Il Maresciallo Fenoglio tra gli altri. Sulla Rai arriverà anche il film di Marco Bellocchio sul rapimento di Aldo Moro, Esterno Notte, e quello sulla vita del Generale Dalla Chiesa, Il Nostro Generale. Tornerà anche Il Commissario Montalbano in versione restaurata a 4k.

Le polemiche, che pure ci sono. “Non la trovo una scelta giusta è sempre stata una serie trasgressiva e non so quanto possa piacere al pubblico di quella rete. E poi Rai 1 non la vedo mai, le cose che fanno non mi fanno impazzire”, ha commentato a Repubblica Marco Giallini, attore protagonista che interpreta Rocco Schiavone nell’omonima fiction tratta dai libri di Antonio Manzini che dalla prossima stagione sbarca su Rai1. Sparito invece Una Pezza di Lundini, programma che negli ultimi anni aveva appassionato e stupito, con i suoi autori dirottati tra RaiPlay e Rai Cultura. Salta invece la nuova stagione di Noi mentre non si hanno notizie della quarta stagione de L’amica geniale.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano