Dopo l’intensa settimana di Sanremo è tempo de “La Pennicanza” con Fiorello e Biggio, in onda tutti i giorni alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre. Il programma dello showman celebra il Festival e il successo di Sal Da Vinci. “Sal ha vinto dopo ben 13 bocciature. Sapete a Napoli come lo chiamavano? ‘O Jalisso’!”, scherza Fiorello in apertura. Il vincitore del Festival non si fa attendere e parte subito la videochiamata in diretta: “Il papillon gigantesco? Mi ha portato bene – ironizza divertito il cantante –. Rappresenterò l’Italia all’Eurovision? Sì, ne sono molto onorato. Grazie a chi ha creduto in me e mi ha votato, questo premio è di tutti”.

Sal Da Vinci incalza poi Fiorello: “A settembre festeggio i 50 anni dalla mia prima apparizione su un palco. Prometti che verrai a duettare con me?”. Lo showman replica ironizzando: “Io non arrivo a corso Francia… ma va bene, me lo segno!”, poi ricorda qualche aneddoto personale: “Io e Sal abbiamo una cosa in comune: abbiamo vinto il Festival Italiano, io nel ’93 e tu nel ’94! Vinsi insieme a Pezzali degli 883, presentava Mike Bongiorno… mi presentò dicendo ‘Fiorello e l’883’!”. Anche Da Vinci ha un aneddoto simpatico sullo storico conduttore: “Quando mi premiò disse ‘Signore e signori… Sal Vinci’!”.

Al termine della videochiamata, Fiorello ha una sorpresa: una speciale versione ‘Pennicanza’ del videoclip di “Per sempre sì”, canzone vincitrice di Sanremo 2026. Una clip al solito esilarante, nel pieno stile del programma, con Fiorello, Biggio e il maestro Cremonesi alle prese con un matrimonio napoletano.

Fiorello ‘smonta’ quindi con una gag delle sue chi lo aveva accusato di aver sbagliato le previsioni per Sanremo: “Mi hanno scritto ‘avevi detto che avrebbero vinto Fedez e Masini’. Io faccio entrare il notaio Nocera con una busta sigillata…”. La busta recita: “Noi sottoscritti, Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, di fronte al notaio Nocera, affermiamo che il podio di Sanremo 2026 sarà così composto: Sal Da Vinci, Sayf, Ditonellapiaga. P.S. Per tutte le settimane antecedenti diremo che il podio sarà Fedez-Masini, Ditonellapiaga, Brancale, perché altrimenti direbbero che il Festival è truccato”. “Ecco la verità!”, scherza lo showman.

Sempre a tema Festival, è il momento anche dell’in bocca al lupo a Stefano De Martino, futuro conduttore e direttore artistico di Sanremo: “Sta facendo lo stesso percorso di Amadeus – ironizza Fiorello –. Prima i pacchi, poi Sanremo… manca il prossimo step, il Nove! Garantisco: il primo e il secondo Festival andranno benissimo, dal terzo comincerà a litigare un po’ con i vertici e a quel punto dirà ‘Basta, vado via’…!”.

Ma su Stefano De Martino c’è anche qualcun altro che vuole lasciare un commento: l’esilarante ‘Al Bano’ dello showman. “Volevo fargli i complimenti, è un bravissimo ragazzo, come lui non c’è nessuno! Sto facendo il ruffiano? Confermo! Questo non è un secondo fine… è un primo fine! Io vi dico solo questo: non appena Carlo Conti ha fatto l’annuncio, immediatamente ho scritto 22 canzoni! Gliele lascio ovunque! Per posta, per via mail, addirittura sono andato sotto casa sua! Appena arrivato lì volete sapere chi ho trovato? I Jalisse! Vi faccio sentire un pezzo di una nuova canzone: ‘Amo la Campania, amo quei campani che quando fanno Sanremo prendono gli Albani… amo i De Martini che prendono gli Albani e in omaggio ci mettono i Jalisse!’.”

In chiusura, si ride anche sulla cronaca e sul caso Crosetto: “La polemica vera è un’altra… non può lasciare il Paese nel giorno della finale di Sanremo! È rientrato da Dubai con un aereo militare ‘pagato il triplo’? come un qualsiasi siciliano che torna a casa per Natale, dunque nulla di strano!”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo