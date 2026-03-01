Un urlo squarcia il palco di Sanremo: è l’esultanza di Sal Da Vinci al momento della proclamazione della vittoria del Festival 2026. Confeziona un successo già perfezionato negli anni dai suoi singoli: dalle vendite, dagli ascolti, dalla mediaticità. È il trionfo di Napoli, città a cui il cantante dedica la vittoria e di un trend musicale consacrato.

Sal Da Vinci, dalla povertà alla vittoria di Sanremo. La moglie: “Non avevamo soldi per il latte”

Il vero riscatto di San Da Vinci è però condiviso anche con la moglie Paola Pugliese, donna lontano dal mondo dello spettacolo. L’incontro da adolescenti (15-16 anni) e il corteggiamento insistente: “Le ho provate tutte per fare colpo su di lei – ha raccontato il neo vincitore del Festival in passato -. Ha un anno in più e non mi filava, mi chiamò pure ‘criaturo’, ma io sono testardo. Alla fine cedette al corteggiamento”. Nel ’92 il matrimonio, da cui sarebbero nati due figli, e le difficoltà: “Siamo cresciuti insieme, tra i problemi. Paola mi ha dato la forza per farcela”. Prima che la carriera di “Sal” – all’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino – decollasse, la moglie lo spronava ad accettare anche ruoli in cui lui non si sentiva a suo agio, come l’Opera buffa del giovedì Santo. “Abbiamo due bambini piccoli, cosa gli diamo da mangiare?”, gli ripeteva Paola Pugliese, che a Repubblica ha ammesso: “Volevamo farcela da soli, non chiedevamo aiuto a nessuno ma non avevamo nemmeno i soldi per comprare il latte per i figli”.

Sal Da Vinci: “Credevo di non farcela”. I problemi dei figli e la rivincita con Rossetto e Caffè

Alle difficoltà economiche si sono affiancate – per un periodo – anche quelle di salute dei bambini. Notti in ospedale dopo la nascita di Annachiara, colpita da un angioma alla carotide, e la grave malattia di Francesco, colpito da meningite”. Per anni la sicurezza di Sal Da Vinci è stata il teatro: “Dove vado io con la mia musica con l’avvento del rap e della trap?”, confidava alla moglie, poi il decollo anche grazie ai consigli del discografico Mario Ragni della Ricordi, fino all’enorme successo – soprattutto grazie ai social – con Rossetto e Caffè, che lo ha reso un cantante da primo posto in classifica: la rivincita di chi ha sempre creduto nella sua musica.

