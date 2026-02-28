Da giorni il suo nome circolava come rumor, stasera è arrivata la conferma: sarà Stefano De Martino a condurre il prossimo Festival di Sanremo 2027. L’annuncio a sorpresa è arrivato proprio nel corso della finale di quest’anno, poco dopo le 23, dallo stesso Carlo Conti che ha inaugurato una nuova tradizione, quella del passaggio di testimone, visto che mai negli ultimi anni il successivo numero uno della kermesse era stato individuato con così grande anticipo. Non una sorpresa assoluta, visto che a novembre del 2024, il ballerino aveva ammesso la presenza di una clausola per condurre il Festival all’interno del suo contratto con la Rai in un’intervista al Corriere della Sera. De Martino, visibilmente emozionato sul palco, sarà anche direttore artistico. Per il conduttore dei record di Affari Tuoi ancora una grande sfida in termini di ascolti.

