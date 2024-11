Da settembre, con Affari Tuoi, Stefano De Martino entra ogni sera in casa degli italiani. “Quando ho saputo che avrei fatto Affari Tuoi ho scritto un messaggio ad Amadeus e mi ha incoraggiato. Ma mi sono concentrato per trovare un mio modo di condurre”. I suoi primi mesi di esordio su Rai 1 con il game-show più famoso della rete lo hanno portato nelle case di tutti gli italiani, e ora la carriera televisiva di Stefano De Martino vive il momento di notorietà più elevato “Ma non mi monto la testa. L’ho già fatto, a 19 anni, e ho avuto tutto il tempo di rismontarla”.

Stefano De Martino, la clausola per condurre Sanremo

Il ballerino, e ora conduttore tv si racconta al Corriere della Sera. E la domande professionale più curiosa è su Sanremo: “La clausola per farlo nel mio contratto c’è – ammette – ma non c’è fretta perché per i prossimi due anni un conduttore c’è già”.

Stefano De Martino, la firma sul contratto da 8 milioni

L’amore per la danza e le difficoltà in famiglia

Gli inizi ad Amici sembrano una vita fa: “Tutti mi fermavano nella metro dopo il successo con Maria De Filippi, ho avuto su me stesso pensieri fuori misura”, poi lo studio a New York lo ha ridimensionato: “Lì ero l’italiano che non parlava bene inglese”, fino a tornare con i piedi per terra. L’amore con la danza nasce da piccolo: “A 9 anni accompagnavo mia sorella in bicicletta alle lezioni di danza, la aspettavo lì seduto fino a fine lezione, un giorno l’insegnante, di cui mio padre era stato già allievo fino a prendere parte del corpo di ballo del San Carlo di Napoli, mi chiese di provare”.

De Martino parla spesso della sua vita da piccolo: “Vivevamo in un palazzo fatiscente, senza portone e citofono. La vita in piazza, col bar del nonno e la chiesa”. E a proposito di nonni: “Mio padre era stato abbandonato da mio nonno paterno, e cresciuto come un figlio dal mio nonno materno. Quest’ultimo quando scoprì che aveva messo incinta la figlia, non la prese bene. Poi però lo perdonò”, racconta.

Stefano De Martino: “Ho conquistato Belen con un lento, avevo mezzi limitati”

Il ballerino è stato sposato con una delle donne più desiderate d’Italia: “La storia con Belen ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna. Non è vero, di lei mi ha catturato la luce e l’ambizione. Avevo 22 anni lei 27. In fondo io ce l’avevo fatta con mezzi limitati. Lei stava con Fabrizio Corona”. E per conquistarla è stato decisivo un lento: “Ha subito accorciato le distanze, un peccato che oggi più nessuno balli più, si risparmia un sacco di tempo”.

Oggi la sua vita è da “Pendolare”, parte il giovedì per Milano e torno a Roma la domenica. In settimana registra anche con turni continuati più puntate di Affari Tuoi. Il fine settimana lo passa col figlio Santiago: “Parla tre lingue: italiano, spagnolo e inglese, andiamo spesso a Londra, mi piace creare ricordi con lui, mostrargli cose nuove”. E dalla vita frenetica deve prendersi spesso qualche pausa: “Vado ogni settimana dallo psicologo da anni”.

