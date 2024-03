Le indiscrezioni impazzano da diverse ore. La Rai vorrebbe Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo fino al 2026 e ha lanciare la bomba è stato l’amico fraterno di Amadeus: Fiorello in persona. Una videochiamata al diretto interessato ha sciolto ogni dubbio. Fiorello ha chiesto direttamente al suo amico Amadeus: “Tu forse ancora non lo sai, ma TvBlog parla di un retroscena con la Rai, io voglio sapere: c’è stato o no un incontro?”.

L’incontro tra Amadeus e la Rai: lo vogliono davvero fino al 2026?

Amadeus non è stato da meno, e altrettanto direttamente ha confermato l’indiscrezione: “Sì, sì, c’è stato. Ma non me l’hanno chiesto, sanno che non lo faccio”. “Mi hanno detto ‘Sappiamo che tu non sei intenzionato a farlo’” ha poi aggiunto il conduttore delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo, che nel tempo è diventato anche direttore artistico del concorso.

La Rai disposta a tutto pur di riavere alla conduzione il mitico Amadeus

La proposta della Rai, che non sarebbe stata presentata direttamente durante l’incontro con Amadeus, sarebbe quella di riprendere la conduzione e la direzione artistica del Festival per altri due anni, fino al 2026, mantenendo comunque gli impegni con Affari Tuoi e I Soliti Ignoti.

La risposta della Rai non lascia spazio a dubbi: “Notizie totalmente infondate”

“Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate”. Così la Rai smentisce l’indiscrezione di un rinnovo del contratto di Amadeus alla direzione artistica di Sanremo

Il toto nomi per Sanremo 2025: cosa dicono i betting analyst di Snai

Dopo cinque edizioni è ancora incerta la presenza di Amadeus, che potrebbe ritornare sui propri passi dopo le prime voci di addio: per i betting analyst di Snai si gioca a 7,50 la sesta volta del presentatore all’Ariston. I bookie però spingono per un duello tra due new entry: in pole c’è Alessandro Cattelan – attualmente in onda su Rai2 ‘Stasera c’è Cattelan’ – offerto a 3,50, in vantaggio su Stefano De Martino, primo rivale a 5,50. Chiude il podio virtuale Carlo Conti, già direttore artistico tra 2015 e 2017, dato a 6,50, con Maria De Filippi prima donna in lavagna a 7,50

Una guida del Festival 2025 a responsabilità condivisa

Un delle proposte più pittoresche è quella avanzata da Morgan al maestro Riccardo Muti per una direzione artistica in ‘tandem’. L’ipotesi più avallata dagli addetti ai lavori – a quanto apprende l’Adnkronos – è quella di una guida del festival a ‘responsabilità condivisa’, con più di un conduttore ad affrontare la pesante eredità di Amadeus, con i record d’ascolto e i successi musicali ottenuti nell’ultimo quinquennio.

Sicuramente non si tirerebbero indietro di fronte ad una investitura aziendale due colonne Rai come Carlo Conti e Antonella Clerici, magari affiancati da un conduttore più giovane come Alessandro Cattelan o Stefano De Martino. Ma la squadra al momento non sarebbe ancora stata trovata.

