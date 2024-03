Alessandro Cattelan, ospite domenica 3 marzo a Domenica In da Mara Venier, è tra i favoriti per condurre il Festival di Sanremo. Da anni ormai le voci su un suo possibile approdo all’Ariston rimbalzano nelle cronache musicali.

Noto al pubblico televisivo principalmente per essere stato per dieci anni il conduttore di Xfactor. Il sodalizio con Sky si è rafforzato nel corso degli anni grazie al programma E poi c’è Cattelan, lanciato nel 2014. Un late-night talk show, e varietà ispirato al famoso The Late Show. Il David Letterman italiano.

Il successo con Stasera c’è Cattalan

L’esperimento funziona, sia in diretta tv che nei video sul web, e viene riproposto sulla Rai diventando ‘Stasera c’è Cattalan’ dove una varietà di ospiti viene prima intervistata dal conduttore per poi cimentarsi in esibizioni e sketch comici. Ma è l’affinità con il ramo musicale che spinge Cattelan nel radar dei papabili conduttori del Festival di Sanremo, per il quale in occasione dell’Eurovision Song Contest 2022, tenutosi a Torino al 10 al 14 maggio 2022 e condotto ansime a Laura Pausini e Mika, fa le prove generali.



Chi è Alessandro Cattelan, la carriera

Nato l’ 11 maggio 1980 a Tortona, Alessandro Cattelan fa il suo ingresso nella scena della conduzione musicale nell’ estate del 2004, dove assume la conduzione di Most Wanted. L’estate successiva, parte per gli Stati Uniti d’America insieme alla VJ Giorgia Surina per condurre il nuovo programma estivo Viva Las Vegas.

Dopo questa esperienza, diventa il volto della versione italiana di Total Request Live, il celebre programma musicale di MTV. Inizialmente affiancato da Giorgia Surina fino al 2006, successivamente continua a condurre in solitaria. Nel 2006, si unisce al programma televisivo Le Iene su Italia 1 come inviato mentre dal settembre 2009, entra a far parte del cast di Quelli che il calcio e… su Rai 2, condotto da Simona Ventura.

A partire dal 2011, si trasferisce su Sky Italia, conducendo programmi come Copa America Hoy su Sky Sport e diventando il volto del talent show X Factor su Sky Uno. Nel 2013, è protagonista sempre con Sky di una serie su Sky Arte HD dedicata all’arte contemporanea intitolata ‘Potevo farlo anch’io’, insieme al critico d’arte Francesco Bonami.

Nel 2016, presenta la cerimonia dei David di Donatello su Sky, diventando il conduttore anche per l’edizione successiva del 2017. Nel 2020, annuncia l’addio alla conduzione di X Factor dopo dieci anni. Nel 2021, avvia il programma Alessandro Cattelan: Una semplice domanda su Netflix, rilasciato nel marzo 2022. Nel settembre 2021, conduce il programma televisivo Da grande su Rai 1 per due serate.

Alessandro Cattelan su Netflix con “Salutava sempre”

Cattelan è pronto anche a sbarcare su Netflix col nuovo show comico intitolato “Salutava sempre”. Una produzione che rappresenta una rielaborazione del suo spettacolo che ha fatto divertire migliaia di spettatori e che ora si appresta ad intrattenere il pubblico direttamente sulla popolare piattaforma di streaming. Lo spettacolo è caratterizzato da una miscela di momenti musicali e comici nel contesto del funerale del protagonista

