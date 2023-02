Non è un caso di omonimia: Jody Cecchetto è il figlio di Claudio Cecchetto, il noto produttore e talent scout scopritore di tantissimi talenti tra cui Fiorello e lo stesso Amadeus, per la quarta volta consecutiva direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Cecchetto figlio, figlio d’arte, quest’anno, alla 73esima edizione della kermesse, è alla conduzione del PrimaFestival, il programma in onda prima del Festival che svela curiosità sull’evento e intervista gli artisti, con Andrea Delogu e Gli Autogol.

Jody Cecchetto è nato a Milano il 7 giugno del 1994. Si chiama Jody Daniel Cecchetto, è attore, conduttore radiofonico, tv e speaker. Ha un fratello minore di sei anni, Leonardo. La madre è Maria Paola Danna. Il pubblico social aveva imparato a conoscerlo come gamer e streamer su Twitch. Ha pubblicato un singolo nel 2015, Sex Machine. Ha recitato in una parte nella serie Alex & Co. di Disney Plus e nella serie tv Non uccidere. Dal 2016 al 2017 ha fatto parte del cast di Maggie & Bianca Fashion Friends.

Da conduttore radiofonico ha condotto programmi per Radio Zeta e Rtl 102.5. In tv è stato uno dei protagonisti di Ready Music Play su Sky, in cui un gruppo di giovani tiktoker si sfidava cantando e ballando canzoni famose. Ha condotto l’edizione 2022 del Power Hits Estate all’Arena di Verona. È fidanzato con Valeria Vedovatti, giovanissima influencer seguita da oltre un milione di follower su Instagram e autrice del libro Per Rinascere, edito da Rizzoli, in cui ha raccontato la sua battaglia contro l’anoressia.

“Mi tocca farci i conti – ha raccontato Jody Cecchetto a Vanity Fair a proposito dei continui confronti con il padre – Ma mi ritengo fortunato nell’avere respirato un certo tipo di aria fin da quando ero piccolo. Mio padre non mi ha mai spinto verso questo ambiente, mi ci ha fatto appassionare portandomi ai concerti, negli studi di registrazione. Non mi ha mai fatto mancare nulla, ma non mi ha nemmeno mai fatto trovare la pappa pronta”.

