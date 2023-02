Anna Oxa è ultima, in fondo alla classifica alla fine della prima serata del Festival di Sanremo. La sua Sali (Canto dell’anima) – scritta tra gli altri da Francesco Bianconi, autore e voce dei Baustelle – non sembra aver conquistato i giornalisti. Poco male, per la due volte vincitrice della kermesse – con Ti lascerò, nel 1989, in coppia con Fausto Leali, e con Senza pietà, nel 1999 – che in un post sui suoi canali social ufficiali risponde alle critiche senza mezzi termini: chi non ha capito, e quindi apprezzato, il suo brano è in sostanza un analfabeta funzionale.

Oxa, 61 anni, è stata la prima a esibirsi. La canzone “narra la condizione umana di una società in cui si è persa la centralità dell’essere umano, dove lo stato di coscienza è stato sostituito dall’intelletto – ha detto a TV Sorrisi e Canzoni – Ci si trova ad alimentare delle situazioni false, viene a mancare la dignità” in cui la responsabilità di ciascuno è “scegliere se vuole vivere nella miseria umana o vuole avere altri occhi per vivere la serenità della pace della propria coscienza”. Alla serata delle cover calcherà il palco con Iljard Shaba in una versione di Un’emozione da poco, la canzone con la quale nel 1978 esordì al Festival.

Non ha convinto la cantante pugliese: ultima, in fondo alle valutazioni dei giornalisti – gli unici, quelli della sala stampa, a votare nelle prime due serate per la classifica provvisoria. Poco entusiasmo anche sui social, l’esibizione è stata ripresa essenzialmente per farne dei meme. Questa mattina la replica di Oxa in un post: “La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano Sali (Canto dell’anima). Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione”.

Con la replica il post con tanto di schemino sul “problema critico” dell’analfabetismo funzionale che riguarda chi “sa leggere e scrivere, ma non sa tratte da queste abilità informazioni o spunti utili”, ovvero “non comprende il senso di un testo”, “non costruisce analisi articolate” e “paragona il mondo solo alle sue esperienze dirette”. Il post nel giro di poco tempo ha fatto il giro dei media. Sembra intanto altissima la tensione con parte della stampa: sui profili social di Oxa in mattinata è apparso un post che riportava i download della canzone alla pubblicazione, alcuni articoli condivisi – il post “LA STAMPA DIVISA SU ANNA OXA. COME È SEMPRE STATO TRA ARTICOLI INVENTATI E INFORMAZIONE. SIAMO CONTENTI CHE SALI (CANTO DELL’ ANIMA) SIA ARRIVATA A TUTTI VOI Il RESTO È LA RIPETIZIONE…” conferma che l’obiettivo dell’invettiva erano soprattutto i giornalisti, la smentita di una multa elevata nei confronti della cantante. “Potete constatare la volontà di una parte di Stampa Italiana nel voler pregiudicare, ledere la dignità, il decoro, l’onore della persona ANNA OXA”, si leggeva in quest’ultimo post.

