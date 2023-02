Il cantautore romano sarà in gara al 73esimo Festival di Sanremo con Alba, una ballata d’amore suonata al pianoforte, insieme agli altri ventotto cantanti, con altrettanti brani originali. Sanremo 2023 si preannuncia una gara tra nuove scoperte come Olly, Will, Sethu, gIANMARIA, COLLA ZIO e Shari, e grandi ritorni come quelli di Paola e Chiara e gli Articolo 31. Tutti sotto l’unica categoria Artisti.

Per i bookmaker è proprio Ultimo uno dei possibili vincitori della kermesse. Tra i favoriti anche Marco Mengoni e Giorgia, seguiti da Elodie e Madame, quest’ultima rimasta in gara nonostante le polemiche sorte per lo scandalo vaccini. Grande attesa anche per i Modà e Levante, che affrontano nei loro brani il tema della depressione, mentre ad infiammare il dibattito politico c’ha già pensato Rosa Chemical, attaccato da Fratelli d’Italia a causa del suo brano che inneggia all’amore libero.

I giochi però sono tutt’altro che fatti e a sfidarsi non saranno solo gli artisti sul palco dell’Ariston ma anche i telespettatori, attraverso il Fantasanremo, gioco virtuale che ha spopolato nella scorsa edizione e che sta registrando numeri da record anche per Sanremo 2023.

Ultimo è lo pseudonimo di Niccolò Moriconi. Nato a Roma il 27 gennaio 1996, è già salito sul palco dell’Ariston a Saremo 2018, che lo ha visto trionfare nella sezione Nuove proposte, stregando pubblico e critica con il brano Il ballo delle incertezze. Già a 14 anni scriveva canzoni. “Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo“: questa è la frase che da il benvenuto al suo seguitissimo profilo Instagram in cui ama condividere scatti di vita privata e decine di ricordi dai suoi live.

Nel maggio 2017 ha aperto il concerto di Fabrizio Moro nella Capitale. Il suo primo album, Pianeti, ha raggiunto la seconda posizione della classifica iTunes e ad oggi si può senz’altro considerare uno degli esponenti più importanti della musica italiana. Al Festival di Sanremo 2019, questa volta sezione Big, si è classificato secondo con il brano I tuoi particolari. Tra le sue canzoni, che ha cantato davanti a maree di persone negli stadi italiani, tutti esauriti nel tour del 2022, ma chiaramente in tutte le date dei suoi concerti, ci sono: Fateme cantà, Vieni nel mio cuore, Piccola stella, Peter Pan, Ti dedico il silenzio e Ti va di stare bene.

Nel cuore di Ultimo per anni è stata presente Federica Lelli, con cui il cantante ha avuto una relazione stabile per un lungo periodo. Dopo la fine di Sanremo 2019 si era diffusa la notizia della fine del rapporto con Federica, ma il cantante ha poi ripostato nell’estate dello stesso anno una foto ancora insieme a lei. Nel marzo del 2021 sui social è comparso insieme a un’altra ragazza, che si è poi scoperto essere Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. I due poi hanno ufficializzato la relazione e sono ufficialmente una coppia. Sono spesso insieme sui social.

Ultimo ha scelto il titolo Peter Pan per il suo secondo album, uscito nel 2018, perché rappresentativo del suo modo di fare musica, ancorato al mondo dell’immaginazione e del magico status di ‘eterno bambino’. Una delle sue canzoni, La stella più fragile dell’Universo, è dedicata alla sua ex fidanzata Federica Lelli. Il suo pseudonimo deriva dal sentimento di emarginazione vissuto durante la sua infanzia, quella condizione di ‘ultimo’ tra tanti che lo ha forgiato e lo ha fatto diventare un uomo forte e determinato. Ha dedicato la sua vittoria sul palco dell’Ariston al fratello, con parole che hanno commosso l’Italia intera: “Dedico questa vittoria a mio fratello, che vincerà la sua battaglia sicuramente”.

Dopo la mancata vittoria di Saremo 2019 dove è arrivato secondo dietro Mahmood, ha infatti dato vita ad una conferenza stampa dai toni molto accesi nel dopo Festivàl. Ha moltissimi tatuaggi, tra cui diverse scritte, come Fateme Cantà sul collo, Prove Them Wrong, sotto l’ombelico, e Last sulle dita. E poi anche la scena di Peter Pan che vola insieme a Wendy sul braccio sinistro, il Colosseo sul tricipite e anche il volto di Kurt Cobain, uno dei suoi artisti preferiti, sul braccio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione