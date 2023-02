È tutto pronto per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Dal 7 all’11 febbraio dalle 21 in diretta dal teatro Ariston Amadeus condurrà le 5 serate del festival accompagnato sempre da Gianni Morandi. Co conduttrice della prima serata sarà Chiara Ferragni.

Nella prima serata di martedì 7 febbraio si esibiranno i primi 14 artisti in gara. Mercoledì 8 febbraio poi gli altri 14. Come per l’edizione 2022, l’unica categoria in gara al Festival si chiama “Artisti”: i Giovani si sono sfidati il 16 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e 6 di loro hanno ottenuto un posto in gara tra i Big. I titoli delle canzoni in gara sono stati annunciati da Amadeus durante la serata di Sanremo Giovani.

La scaletta ufficiale della prima serata del Festival di Sanremo con i 14 cantanti in gara in ordine di uscita

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Gianmaria – “Mostro”

Mr. Rain – “Supereroi”

Marco Mengoni – “Due vite”

Ariete – “Mare di guai”

Ultimo – “Alba”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Olly – “Polvere”

Colla Zio – “Non mi va”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Gli ospiti della prima serata

Come da tradizione ad aprire la 73esima edizione del Festival saranno i vincitori dell’anno precedente, Blanco e Mahmood che canteranno la loro “Brividi”. Durante la prima serata, i super ospiti saranno i Pooh, 6 anni dopo l’ultima esibizione insieme. Sul palco ci saranno Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli. Elena Sofia Ricci presenterà al pubblico la nuova fiction di Rai1 “Fiori sopra l’inferno”. In collegamento dal Suzuki Stage Piero Pelù con “Gigante” e dalla Costa Smeralda Salmo.

