La pallavolista italiana Paola Egonu sfilerà con la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nera, 22 anni, nata a Cittadella da genitori nigeriani. Egonu è schiacciatrice della Imoco Volley di Conegliano. Una fuoriclasse riconosciuta a livello mondiale. Molti avrebbero voluto che a Tokyo sfilasse proprio con la bandiera italiana. Egonu ha vinto un campionato italiano, due Champions League, un Campionato Mondiale per club. La pallavolista è stata scelta con alcuni atleti di altri Paesi come portabandiera del vessillo a cinque cerchi, su indicazione del Coni.

A informarla il presidente del Comitato italiano Giovanni Malagò che stamattina, appena è atterrato a Tokyo, ha telefonato all’atleta. “Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del Cio per portare la bandiera olimpica – ha commentato Egonu euforica e commossa – Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”.

A esultare per la notizia anche il Presidente della Regione Veneto, della Lega, Luca Zaia: “Non c’è figura migliore di Paola Egonu, come donna e come atleta, per portare alla cerimonia di apertura di Tokyo 2020 la bandiera a cinque cerchi, un grande simbolo mondiale di fratellanza e lealtà, al di là dello sport – ha commentato il governatore – Paola è il simbolo di quanto di meglio lo sport e la società contemporanea possano presentare oggi: donna coraggiosa dentro e fuori il campo, esempio di perfetta integrazione, probabilmente, anche la migliore pallavolista che abbia mai calcato un parquet. Quella di Tokyo sarà la sua schiacciata più bella“.

La cerimonia di apertura dei Giochi si terrà venerdì 23 luglio alle ore 13:00 italiane. L’Italia sarà guidata dai portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani – quando il Coni ha presentato questi portabandiera non erano stati pochi i mugugni di chi avrebbe preferito Egonu in quelle vesti. La diretta dell’evento su Discovery+, Eurosport Player, Dazn. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore di competizioni. L’Italia porterà a Tokyo 384 atleti, 198 uomini e 186 donne in 36 discipline, mai così tanti da Atene 2004.

La cerimonia, come il resto dei Giochi, si terrà a porte chiuse come deciso dal Consiglio Direttivo. Quella di Egonu portabandiera è una delle poche notizie belle sui Giochi emerse in questi giorni. Le Olimpiadi in Giappone fanno i conti soprattutto con l’emergenza coronavirus. Il governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 22 agosto per la capitale e tre prefetture confinanti. La XXXII Olimpiade si terrà dal 24 luglio all’8 agosto. I casi intanto continuano a crescere, per quattro giorni consecutivi sopra i mille nuovi contagiato. Positivi anche nelle delegazioni. Due calciatori sudafricani i primi positivi con un membro dello staff della squadra. Il totale è salito a 71. Continuano le proteste dei giapponesi contro il governo, la gestione della pandemia e gli stessi Giochi. Da un sondaggio effettuato dal quotidiano locale Asahi Shimbun è emerso che il 55% dei giapponesi è contrario alle Olimpiadi, solo il 33% a favore.

L’ordine delle delegazioni alla cerimonia di apertura:

Grecia EOR (Squadra Olimpica Rifugiati) Islanda Irlanda Azerbaigian Afghanistan Samoa Americane Isole Vergini Emirati Arabi Uniti Algeria Argentina Aruba Albania Armenia Angola Antigua & Barbuda Andorra Yemen Gran Bretagna Isole Vergini Britanniche Israele Italia Iraq Iran India Indonesia Uganda Ucraina Uzbekistan Uruguay Ecuador Egitto Estonia Eswatini Etiopia Eritrea El Salvador Australia Austria Oman Paesi Bassi Ghana Capo Verde Guyana Kazakistan Qatar Canada Gabon Camerun Gambia Cambogia Nord Macedonia Guinea Guinea Bissau Cipro Cuba Kiribati Kirghizistan Guatemala Guam Kuwait Isole Cook Grenada Croazia Isole Cayman Kenya Costa d’Avorio Costa Rica Kosovo Comore Colombia Congo Repubblica Democratica del Congo Arabia Saudita Samoa Sao Tomè & Principe Zambia San Marino Sierra Leone Gibuti Giamaica Georgia Siria Singapore Zimbabwe Svizzera Svezia Sudan Spagna Suriname Sri Lanka Slovacchia Slovenia Seychelles Guinea Equatoriale Senegal Serbia Saint Kitts & Nevis Saint Vincent & Grenadine Saint Lucia Somalia Isole Salomone Thailandia Corea del Sud Cina Taipei Tagikistan Tanzania Repubblica Ceca Ciad Repubblica Centrafricana Cina Tunisia Cile Tuvalu Danimarca Germania Togo Dominica Repubblica Dominicana Trinidad & Tobago Turkmenistan Turchia Tonga Nigeria Nauru Namibia Nicaragua Niger Nuova Zelanda Nepal Norvegia Bahrain Haiti Pakistan Panama Vanuatu Bahamas Papua Nuova Guinea Bermuda Palau Paraguay Barbados Palestina Ungheria Bangladesh Timor Est Bhutan Isole Figi Filippine Finlandia Porto Rico Brasile Bulgaria Burkina Faso Brunei Burundi Vietnam Benin Venezuela Bielorussia Belize Perù Belgio Polonia Bosnia Erzegovina Botswana Bolivia Portogallo Hong Kong Honduras Isole Marshall Madagascar Malawi Mali Malta Malesia Micronesia Sudafrica Sud Sudan Myanmar Messico Mauritius Mauritania Mozambico Monaco Maldive Moldavia Marocco Mongolia Montenegro Giordania Laos Lettonia Lituania Libia Liechtenstein Liberia Romania Lussemburgo Rwanda Lesotho Libano ROC (Comitato Olimpico Russo) USA Francia Giappone

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

