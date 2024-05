Chico Forti è atterrato in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Il suo aereo, un Falcon 900 dell’Aeronautica, è arrivato questa mattina nell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Il 65enne italiano condannato all’ergastolo in Florida è stato accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, giunta nello scalo.

Chico Forti in Italia, il trasferimento nel carcere: Rebibbia e Verona

La destinazione finale di Chico Forti sarà il carcere Montorio di Verona, ma in queste ore sarà trasferito temporaneamente in quello di Rebibbia a Roma. Il motivo è solo da ricercare nelle questioni organizzative e logistiche, considerato che nel carcere di Verona oggi è in visita Papa Francesco.

Chico Forti in Italia, il commento del ministro Tajani

“Si ottengono questi risultati quando si lavora in silenzio, senza fare polemiche, con una grande azione del governo certamente, ma anche della nostra diplomazia. È da quando ci siamo insediati che stiamo lavorando perché Chico Forti possa scontare la seconda parte della sua detenzione in un carcere italiano”. Questo il commento del ministro degli Esteri Antonio Tajani sul rientro in Italia del 65enne. “Ci sembra una scelta giusta, è una scelta che tutela l’interesse di un cittadino italiano che, avendo tra l’altro un comportamento ineccepibile come detenuto negli Stati Uniti, possa continuare ad essere un detenuto modello anche in un carcere italiano”, ha aggiunto Tajani.

Su Facebook, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato il ritorno in patria di Forti. “L’arrivo in Italia dell’aereo con a bordo Chico Forti è un’ottima notizia. Un risultato importante frutto di un grande lavoro svolto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal suo governo e dalla diplomazia italiana. A tutti loro i più sinceri complimenti e il ringraziamento per l’impegno profuso. Rivolgo, infine, un pensiero a Chico e alla sua famiglia, che per 24 anni hanno affrontato con dignità questa complessa vicenda giudiziaria”.

Chico Forti in Italia, il commento dello zio

“Il governo Meloni ha trattato e lavorato. Ha annunciato il rientro quando le cose erano a posto.Giorgia Meloni e il suo governo hanno fatto un lavoro immenso. Ci ha promesso che si sarebbe interessata al caso quando ancora non era premier. Una volta a Palazzo Chigi ha mantenuto la promessa”. A parlare è Gianni Forti, lo zio di Chico.

