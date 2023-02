La gara continua per la seconda giornata del Festival di Sanremo mercoledì 8 febbraio con l’ascolto dell’altra metà degli artisti in gara. Conducono come ogni sera Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Francesca Fagnani. Ospiti della serata saranno Al Bano e Massimo Ranieri con Gianni Morandi, il comico Angelo Duro, Francesco Arca e i Black Eyed Peas.

La scaletta della seconda Serata del Festival di Sanremo

La scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo con i 14 cantanti in gara in ordine di uscita.

Will – “Stupido”

Modà – “Lasciami”

Sethu – “Cause perse”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Lazza – “Cenere”

Giorgia – “Parole dette male”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Shari – “Egoista”

Madame – “Il bene nel male”

Levante – “Vivo”

Tananai – “Tango”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

LDA – “Se poi domani”

Paola & Chiara – “Furore”

