Sale la febbre Sanremo: ormai manca meno di un mese alla kermesse. Dal 7 all’11 febbraio andrà in scena al Teatro Ariston la 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana. E oltre alle prime schermaglie, al gossip, ai casi come quello di Madame, alla corsa a formare la propria squadra al FantaSanremo è anche corsa per i biglietti per quanti volessero assistere dal vivo all’evento più nazionalpopolare e kitsch d’Italia.

La Rai ha comunicato che a partire da lunedì 16 gennaio 2023, dalle 9:00 alle 14:00, saranno aperte le richieste di prenotazione per gli abbonamenti a pagamento di platea e galleria delle cinque serate e dei biglietti singoli a titolo gratuito esclusivamente per i disabili motori. I prezzi restano invariati rispetto alle ultime edizioni.

La richiesta di prenotazione degli abbonamenti privati (per un massimo di 2 a richiedente) si potrà effettuare soltanto on-line, compilando la scheda al link https://sanremo2023.aristonsanremo.com. In totale 1.290 euro in platea, 672 euro in galleria. L’invio della richiesta non garantirà l’acquisto degli abbonamenti, che sarà confermato successivamente via e-mail.

La richiesta di prenotazione di biglietti singoli per disabili motori dovrà invece essere effettuata all’indirizzo https://sanremo2023.aristonsanremo.com/disabili. Termini e condizioni per la vendita e l’utilizzo degli abbonamenti e dei biglietti del 73° Festival della Canzone Italiana sono pubblicati sul sito https://sanremo2023.aristonsanremo.com.

