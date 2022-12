A poche ore dall’apertura delle iscrizioni al FantaSanremo, il gioco che trae ispirazione dal più noto Fantacalcio ma dedicato alla kermesse musicale più nota e seguita d’Italia, sono già oltre quota 85mila le squadre registrate. È vera e propria febbre dopo l’esplosione del 2022, quando le iscrizioni furono 500mila mentre nel 2021 furono solo 50mila. E c’è anche Madame: a confermare che la cantante al centro del caso dei falsi vaccini a Vicenza è a oggi in gara è stato il conduttore e direttore artistico Amadeus.

FantaSanremo era letteralmente esploso l’anno scorso, un boom che aveva coinvolto gli stessi cantanti in gara. Anche quest’anno i giocatori hanno a disposizione 100 Baudi, la moneta di scambio ispirata allo storico conduttore, e anche quest’anno si possono scegliere cinque cantanti tra cui un capitano. Le iscrizioni chiuderanno la notte prima dell’inizio del festival. I punti si guadagneranno o si perderanno a seconda di quello che i cantanti faranno sul palco e in base ai piazzamenti per i vari premi.

Con l’apertura delle iscrizioni sono state rese note le “Fantaquotazioni” dei 28 big in gara: sul podio Ultimo, 27 Baudi, seguito da Marco Mengoni, 26, e Giorgia, 25. A seguire Elodie a 24. A 22 Tananai, Lazza, Madame e Paola & Chiara. A quota 21 Baudi si trovano I Cugini di Campagna, gli Articolo 31, Ariete, Lda e Mara Sattei. A 20 Baudi Gianluca Grignani, Colapesce Dimartino, i Coma Cose e Levante. Seguono a 19 Baudi Mr. Rain e Rosa Chemical. Leo Gassmann e i Modà a 18 Baudi, Anna Oxa, Gianmaria e Shari a 17 Baudi. Fanalino di coda quattro artisti quotati 16 Baudi: i Colla Zio, Olly, Sethu e Will.

Quotazione da Big per Madame, nome d’arte della 20enne Francesca Calearo, che al Festival del 2021 si aggiudicò il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo. È finita coinvolta nell’inchiesta sulle false vaccinazioni della Procura di Vicenza con l’accusa di aver fatto ricorso a finte vaccinazioni per ottenere il Green Pass. Al Festival è stata ammessa con il brano Il bene e il male, che ha scritto lei, composto con Bias e Brail.

“In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano”, ha detto Amadeus al programma The Flight di RTL 102.5. Alla posizione di Madame non è applicabile il codice etico, non essendo la 20enne sotto contratto con la Rai. La capogruppo della Lista Calenda al Comune di Roma, Flavia De Gregorio, ha criticato la presenza dell’artista al concertone di Capodanno.

