E anche questa volta niente da fare per i Jalisse. Non c’è il duo, coppia artistica e nella vita, lo storico gruppo che da oltre 25 anni sogna di potersi esibire in gara sul palco del Teatro Ariston dopo la clamorosa vittoria nel 1997 con Fiumi di parole. Con quell’hit indimenticata e indimenticabile i Jalisse parteciparono anche all’Eurovision Song Contest di Dublino e si classificarono quarti.

“26 no, ma non ci fermiamo. Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio ‘NOI L’UNICA SALVEZZA’ che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su Youtube, Domani sera su Cine 34 il film di Maurizio Battista ‘4 Misteri ed un Funerale’ con la nostra colonna sonora e musiche inedite. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità”, hanno postato ieri i due dopo la comunicazione ufficiale del cast.

Alessandra Drusian e Fabio Ricci però non mollano: fanno capire che ci riproveranno l’anno prossimo. Anche l’anno scorso il duo aveva presentato un brano che però venne scartato. “La famosa ripartenza non è per tutti: noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni. Quale canzone abbiamo presentato quest’anno per Sanremo 2022? Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo: titolo È proprio questo quello che ci manca”, avevano scritto l’anno scorso sui social.

Ad Amadeus, direttore artistico e conduttore, avevano scritto una lettera per chiedere il perché dell’esclusione. Nessuna risposta. “Forse non abbiamo messo il francobollo giusto”. Al Corriere della Sera avevano raccontato di aver ricevuto una lettera dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ricordiamo tutto. Non puoi dimenticare nemmeno le scarpe strette della prima sera. L’ansia incredibile, le chiacchierate con gli altri artisti. La prima sera nessuno sapeva chi fossimo e il giorno seguente tutti ci chiedevano interviste. Momenti indimenticabili”, avevano raccontato dell’emozione di essere a Sanremo.

Il cast del Festival di Sanremo 2023

Svelato in diretta al Tg1 l’elenco dei 22 big che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo in programma da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse con Gianni Morandi, ha elencato i cantanti in gara cui si andranno ad aggiungere sei Giovani.

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

Lda

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma Cose

Levante

Ultimo

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce-Di Martrino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gasmann

Mr.Rain

Cugini di Campagna

Marco Mengoni

