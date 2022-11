Ringo si racconta a tutto tondo in un’intervista a Il Corriere della Sera e stronca i Maneskin, racconta di aver sperperato miliardi, l’infanzia a Milano, gli anni ’80, di donne e motori, ricorda di aver conosciuto Keith Haring, Madonna ed Andy Warhol, l’amore con la pallavolista Francesca Piccinini in passato e con Rachele Sangiuliano oggi, il rapporto e la figlia con Elenoire Casalegno. Ringo, all’anagrafe Rocco Maurizio Anaclerio, è dj e conduttore radiofonico. Da anni alla direzione di Virgin Radio dove conduce Revolver, un programma dedicato alla musica rock.

E a proposito: ecco la stroncatura della band fenomeno italiano del momento, che da anni sta battendo record su record, girando il mondo. I Maneskin per Ringo “sono un surrogato di un prodotto di marketing, non hanno nulla di vero, nemmeno il reggicalze. Mi dispiace e sono pronto a ricredermi … Per fare rock ‘n’ roll c’è una cosa molto importante: non puoi essere un poser. La risposta è Iggy Pop. Mi aspetto un pezzo vero”. Bocciata anche la partecipazione al Festival di Sanremo, vinto con Zitti e buoni: “L’hanno presentata a Sanremo. Capisce dove è l’errore? Un gruppo rock non dovrebbe essere al Festival di Sanremo. Vede quella foto? Ci sono quattro star che sono nell’olimpo: James Dean, Elvis, Humphrey Bogart, uno dei più fighi di tutti, Marilyn Monroe l’icona. Il rock ha leggi ben precise, integraliste, devi rispettarle. Uscire da un talent come X Factor non è rock”.

Il suo soprannome? Da ragazzi aveva “iniziato a suonare in una cover band dei Beatles, la batteria come Ringo Starr. Da lì mi hanno dato il soprannome Ringo”. Radio Virgin è un sogno che si è avverato. “Virgin è casa. Ero a 105 e il mio sogno era fare il primo network rock. Boom. L’abbiamo fatto davvero e sono passati 15 anni. Non saprei cosa altro fare, è il mio mondo. Oltre non c’è nulla, al massimo potrei tornare indietro come il gambero. Noi siamo un punto di riferimento per chi ama questo tipo di musica. Il panorama attuale pop mainstream invece non fa al caso mio, pieno di trapper, di poser, gente in posa. Posso dirlo? Il panorama attuale mi fa cagare. Ho sentito Viola di Fedez e Salmo, non si offendano, ma è terrificante. Poteva farla Orietta Berti. Se questi sono i giovani che fanno musica …”.

