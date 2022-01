Il Festival di Sanremo parte domani: sarà la 72esima edizione quella del 2022, e già partono le scommesse e le quote dei bookmaker. Per la terza volta consecutiva diretta e condotta da Amadeus. Il secondo ai tempi dell’emergenza coronavirus. Gli artisti saranno tamponati ogni 48 ore, limitati negli spostamenti verso il Teatro Ariston che ospiterà un pubblico alla capienza del 100 per cento con spettatori muniti di Green Pass rafforzato. Saranno 25 i big in gara: chi sarà l’erede dei Maneskin, la band vincitrice dell’ultima edizione?

La sfida al momento appare aperta. Secondo Stanleybet i due artisti al momento in pole position sono Elisa, con O forse sei tu, data a 4.50, e la coppia Mahmood e Blanco, alla stessa quota. Al terzo posto Emma Marrone, a 8.00 con Ogni volta è così. Tutti artisti, su questo ipotetico podio, che hanno già vinto al Festival di Sanremo.

A seguire La Rappresentante di Lista, data a 9.00. Fa ben sperare il loro exploit all’edizione dell’anno scorso. Quinto Sangiovanni, con Farfalle, a 10.00 su Stanleybet, che ha vinto nella categoria cantanti del talent show Amici. Sempre secondo il bookmaker inglese Iva Zanicchi sarebbe in fondo alla classifica, a 75.00, con il brano Voglio amarti. Paradossa per la donna che più Festival ha vinto nella storia della kermesse.

Sisal permette invece di puntare anche sugli artisti sul podio e anche sull’ultimo in classifica. Favoriti anche qui Elisa e Mahmood e allo stesso modo Zanicchi data ultima. Meglio piazzati invece Achille Lauro, Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Stanleybet: Elisa con Mahmood &Blanco 4.50, Emma 8.00, La Rappresentante di Lista 9.00, Sangiovanni 10.00, Achille Lauro 12.00, Irama 12.00, Rkomi 12.00, Dargen D’Amico 15.00, Massimo Ranieri 15.00, Fabrizio Moro 18.00, Noemi 20.00, Michele Bravi 20.00, Ditonellapiaga con Rettore 25.00, Gianni Morandi 28.00, Aka7even 28.00, Le Vibrazioni 33.00, Giovanni Truppi 33.00, Matteo Romano 33.00, Yuman 33.00, Tananai 35.00, Ana Mena 40.00, Hoghsnob E Hu 40.00, Giusy Ferreri 50.00, Iva Zanicchi 75.00.

Sisal: Elisa con Mahmood & Blanco 4.00, La Rappresentante di Lista 9.00, Achille Lauro 9.00, Sangiovanni 9.00, Emma 12.00, Irama 12.00, Rkomi 12.00, Massimo Ranieri 12.00, Dargen D’Amico 16.00, Gianni Morandi 20.00, Fabrizio Moro 20.00, Michele Bravi 20.00, Ditonellapiaga con Rettore 25.00, Noemi 25.00, Aka7even 33.00, Giovanni Truppi 33.00, Tananai 33.00, Yuman 40.00, Ana Mena 50.00, Matteo Romano 50.00, Giusy Ferreri 50.00, Higsnob e Hu 66.00, Iva Zanicchi 100.00.

Durante le prime due serate si esibiranno 12 o 13 artisti in gara e voteranno i giornalisti divisi per l’occasione in tre componenti diverse e autonome, tutte con il peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni. A fine serata ci sarà una prima classifica delle canzoni eseguite. Durante la terza serata gli artisti in gara si esibiranno nelle loro canzoni e voteranno il pubblico tramite il televoto e la giuria Demoscopica 1000, entrambi con un peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni. La media delle percentuali di voto complessive determinerà una nuova classifica generale.

Durante la quarta serata il voto sarà articolato al 34% del risultato sul Televoto, 33% giuria della Sala Stampa unita, 33% Demoscopica 1000. La nuova classifica generale sarà definita sulla base delle percentuali di voto complessive ottenute dagli artisti nella serata con quelle ottenute nelle serate precedenti. Alla serata finale voterà solo il pubblico tramite il Televoto. Le prime tre canzoni classificate saranno riproposte e le votazioni precedenti azzerate. Peserà il pubblico con il televoto al 34%, la Sala stampa al 33%, la Demoscopica 1000 al 33%.

