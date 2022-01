Folgorato da La febbre del Sabato sera. È stata proprio la visione del film cult con un giovanissimo John Travolta a far capire ad Amadeus, all’epoca appena quindicenne, cosa volesse fare da grande.

A rivelarlo è lo stesso conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, in un’intervista esclusiva rilasciata a Ciak, il mensile dedicato al cinema.

“Ho realizzato che avrei voluto essere come John Travolta”

“Avevo 15 anni, ero un ragazzo timido, a tratti impacciato. Passavo le ore da solo in cameretta ad allenarmi a fare il deejay, finché una sera andai in un cinema del centro a Verona, dove vivevo, a vedere ‘La febbre del sabato sera'”racconta Amadeus nel numero di febbraio di Ciak. “All’epoca si sapeva poco sul ballo, il film era stato anche piuttosto massacrato dalla critica, andai con un paio di amici e rimasi folgorato, in primis dalla musica, la più bella colonna sonora di tutti i tempi. Era un film molto semplice, forse basico, ma quando l’ho visto ho realizzato che avrei voluto essere come John Travolta: quando era al centro della pista aveva le attenzioni di tutti.”

Il presentatore e conduttore radiofonico ha spiegato di aver avuto ‘uno scatto psicologico’: “Non volevo più restare chiuso nella mia stanza, volevo stare al centro della mia pista. Sono tornato a vedere il film otto volte nel giro di un mese, conoscevo a memoria i passi e le battute. Mi ha aiutato, alle feste mettevo la musica e mi accorgevo che quella mia timidezza spariva: bastava stare dietro un mixer o in una sala da ballo. Di lì a poco mi chiamarono per un provino a una radio di Verona. Era il ’77, poi è partito tutto“.

Nell’intervista Amadeus ha parlato inoltre dei suoi film preferiti, degli attori che ama e dei due ”camei” cinematografici di cui è stato protagonista.

Festival di Sanremo al via

Il Festival di Sanremo 2022, per il terzo anno consecutivo condotto da Amadeus, che è anche direttore artistico, è in programma dal 1° al 5 febbraio. Come sempre si terrà al teatro Ariston della cittadina ligure.

Le co-conduttrici di questa 72esima edizione del Festival saranno 5, una per ogni serata: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Venticinque i cantanti in gara e grandi ospiti confermati: da Checco Zalone a Laura Pausini, dai Maneskin (vincitori dello scorso anno) a Cesare Cremonini e i Meduza.

A salire sul palco dell’Ariston in veste di ospiti, come rivelato da Tv Sorrisi e Canzoni, saranno anche volti amatissimi delle fiction targate Rai: Luca Argentero, Lino Guanciale e Raoul Bova; Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste de L’amica geniale, e Anna Valle.

