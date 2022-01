Uno dei big in gara a Sanremo 2022 è a rischio squalifica ancora prima di iniziare la competizione canora. Si tratta di Gianni Morandi. Secondo quanto riferito dall’AdnKronos, il cantante avrebbe pubblicato sui suoi social un video in cui in sottofondo c’era il brano con cui concorrerà a Sanremo.

Il brano in questione si intitola “Apri tutte le porte” ed è stata scritta per lui da Jovanotti. Sulla pagina Facebook del cantante è apparso un video, poi rimosso, nel quale compariva lo stesso Morandi che, insieme al produttore dj Mousse T, parlava della canzone che si sentiva in sottofondo, almeno in parte. Si tratterebbe dunque di una violazione delle regole del Festival che impone segretezza sui brani prima delle esibizioni sul palco dell’Ariston. Ora il caso sarebbe al vaglio del direttore artistico Amadeus. Un’ingenuità che potrebbe essere punita con la squalificazione.

Già l’anno scorso si era verificata una situazione simile. Fedez aveva pubblicato per errore su Instagram alcuni secondi del brano con il quale si sarebbe dovuto esibire sul palco dell’Ariston. In quest’ultimo caso Amadeus decise poi di non applicare il regolamento spiegando che la durata del video non svelava il brano che manteneva il tratto di novità richiesto dal regolamento.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro