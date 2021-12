È già attesa per il Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i 22 big in gara alla 72esima edizione della kermesse che si terrà a inizio 2022. Amadeus ha anticipato i nomi durante l’edizione del Tg1 delle 20:00 condotta da Francesco Giorgino. Era stato già anticipato che i due vincitori di Sanremo Giovani gareggeranno direttamente nella categoria Campioni.

Il settimanale Chi aveva anticipato nei giorni scorsi alcuni dei nomi degli artisti in gara sul palco del Teatro Ariston. Per il settimanale diretto da Alfonso Signorini i big in gara dovevano essere Emma Marrone, Aka7even, Elisa, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Boomdabash, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Il Tre e Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese.

Questa è la terza, e consecutiva, edizione condotta da Amadeus. La kermesse si terrà dall’1 al 5 febbraio. I titoli dei brani che verranno presentati in gara al Festival dall’1 al 5 febbraio verranno invece annunciati durante la diretta della finale di Sanremo Giovani, su Rai1 il 15 dicembre. Quindi con i due vincitori della categoria Giovani saranno 24 i big in gara.

La lista dei big fornita da Amadeus al Tg1:

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore

Noemi

Highsnob e Hu

Le Vibrazioni

San Giovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Mori

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even

