Cinque volti del mondo dello spettacolo. Cinque donne che affiancheranno Amadeus nelle altrettante serate del Festival di Sanremo, in programma dal 1 al 5 febbraio. Il direttore artistico e conduttore della kermesse musicale ha svelato i loro nomi martedì sera, durante l’edizione delle 20 del Tg1.

Nella serata di debutto sarà presente Ornella Muti, attrice amata e con alle spalle oltre 90 film di grandi registi. La seconda sera salirà sul palco dell’Ariston Lorena Cesarini, una delle interpreti della serie Suburra; mentre il 3 febbraio sarà la volta di Drusilla Foer, cantante, attrice e star dei social. Maria Chiara Giannetta, protagonista della serie tv di Raiuno Blanca e Sabrina Ferilli, altra attrice amatissima del cinema e della tv saranno invece le co-conduttrici della quarta e ultima serata del Festival.

Chi è Lorena Cesarini

Amadeus ha definito Lorena Cesarini “una giovane attrice che ha avuto grande successo con la serie Suburra, una ragazza brillante che porterà la sua energia sul palco dell’Ariston”. Uno dei nomi forse meno conosciuti dal grande pubblico.

Romana, classe 1987, laureata in Storia contemporanea, Lorena Cesarini si è fatta notare nel ruolo di Isabel Mbamba, la prostituta di cui il protagonista Aureliano (interpretato da Alessandro Borghi) si innamora nella prima stagione della celebre serie targata Netflix del 2017.

In un’intervista rilasciata a The Italian Reve, ha raccontato di essere affascinata dal mondo del cinema fin da piccola, ma che non pensava potesse accadere non essendo figlia d’arte “a meno che qualcuno non mi avesse fermata per strada e così è stato”. Un sogno che si è realizzato nel 2014, quando ha debuttato nel film di Diego Bianchi Arance e Martello. Lorena Cesarini ha lavorato anche con Leonardo Pieraccioni nel lungometraggio Il professor Cenerentolo del 2015, in cui dà vita al personaggio di Sveva.

Di recente ha interpretato la fidanzata di Matilde Gioli nel film È per il tuo bene (2020) di Rolando Ravello, con Marco Giallini.

La vita privata

Lorena Cesarini è molto attiva su Instagram: il suo profilo è seguito da oltre 19mila follower. L’attrice condivide scatti privati, ma anche immagini in posa. In alcune foto è presente anche il fidanzato, con il nickname @el_monac1.

Redazione

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti