“Francesca, buongiorno e benvenuta, che belva si sente?”, così il tweet sull’account Twitter ufficiale del Festival di Sanremo, il benvenuto alla giornalista e conduttrice Francesca Fagnani che alla prossima edizione della kermesse, quella del 2023, sarà co-conduttrice. Nessun dubbio, neanche per un attimo per il volto della trasmissione Rai Belve, programma di interviste, incontri con personaggi estroversi e controversi, tutti noti al grande pubblico: un piccolo cult televisivo.

La 73esima edizione del Festival di Sanremo si terrà dal 7 all’11 febbraio. Annunciati ieri i 22 cantanti Big in gara cui si aggiungeranno i sei cantanti di Sanremo Giovani per un totale di 28 concorrenti. Il 16 dicembre il cast al completo. Conduttore e direttore artistico sarà di nuovo Amadeus. Ad affiancarlo in tutte le sere Gianni Morandi. L’influencer Chiara Ferragni sarà sul palco la prima e l’ultima serata. L’invito del direttore artistico è arrivato a Fagnani tramite Whatsapp.

“Mi ha chiamato e mi ha fatto questo invito. Può immaginare con quanta gioia l’ho accolto. C’è ancora poco da dire, non per fare la reticente, ma perché non so ancora niente di quelle che farò”, ha detto Fagnani in un’intervista a Il Corriere della Sera. “L’ho sempre seguito. I miei ricordi si perdono nell’infanzia, a casa mia Sanremo è sempre stato il secondo Natale. Non ho un Festival del cuore perché vivo una dimensione del tempo più orizzontale che verticale. Lo aspetto sempre e lo vivo con partecipazione: seguo, twitto, commento”.

Classe 1976, nata a Roma, laureata all’Università La Sapienza in Lettere con dottorato in filologia dantesca. È entrata in Rai nel 2001, presso la sede distaccata di New York. Ha esordito come giornalista televisiva in trasmissioni di Giovanni Minoli e Michele Santoro. In Il Prezzo intervistava giovani scontanti una pena in un carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata, dal 2018 è conduttrice e autrice della trasmissione Belve, prima su Nove e poi su Rai2. Spesso fa da opinionista in talk show televisivi.

Dal 2013 Fagnani è la compagna di Enrico Mentana, giornalista e direttore del Tg La7.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

