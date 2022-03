“Mi è stato trovato un problema di salute, che comporta un percorso importante”. L’annuncio di Fedez, affidato ad alcune stories su Instagram ieri 17 marzo, ha suscitato molte reazioni: tanti i messaggi di incoraggiamento e supporto destinati al rapper. Il primo è arrivato, ovviamente, dalla moglie Chiara Ferragni che, sempre su Instagram, ha condiviso una foto che la ritrae con il marito e il primogenito Leone. “L’amore della mia vita in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più che mai amore mio” è la sua tenera dedica.

Ma in tanti, personaggi famose e fan, hanno voluto esprimere la propria vicinanza al cantante: sia come commento al post di Chiara che con dei messaggi su Twitter, dove l’hashtag #Fedez è ancora di tendenza.

L’intervista del 2019

“Presto starai bene, sempre circondato dall’affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto” si legge ancora sul messaggio dell’imprenditrice, seguita su Instagram da oltre 26 milioni di follower. Fedez, tra le lacrime, non ha specificato nei video di quale problema si tratti, non essendo ancora pronto per farlo. Ma ha promesso che racconterà qualcosa in più in futuro: “Perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto” ha spiegato. Ma non è la prima volta che il cantante parla delle proprie condizioni di salute.

Il 5 dicembre del 2019, ospite del programma La Confessione sul Nove, aveva rivelato: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla. Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi”. Aveva inoltre sottolineato come quella diagnosi, arrivata a sorpresa, fosse la ragione “per iniziare un percorso per migliorare e scegliere le mie battaglie.”

Tutti intorno a Fedez

Intanto amici e colleghi hanno fatto subito sentire il proprio sostegno. ‘Forza hombre’ è il commento di Levante; ‘Con te’ ha scritto Valentina Ferragni, sorella di Chiara; ‘Forza stella’ sono le parole di Mara Maionchi. E poi Giuliano Sangiorgi dei Negramaro (‘Forza’), Mara Venier (Un abbraccio Chiara …è uno speciale con tutto il mio affetto a Fedez) e la dedica di Simona Ventura: “Sono attonita. Quello che posso dirti sommessamente Fedez che, la prova durissima che dovrai affrontare e che, sono sicura , supererai, un senso ce l’ha. Lo capirai al momento giusto. Appoggiati alla tua meravigliosa moglie Chiara, a Leo e a Vitto. Saranno loro i tuoi angeli. E anche noi che, se vorrai, ti staremo vicino perché vi vogliamo tanto bene”.

Barbara D’Urso, Emma Marrone, Antonella Clerici, Laura Boldrini hanno dedicato un pensiero a Fedez su Twitter. E persino Matteo Salvini, che con Fedez si è scontrato in passato, ha scritto: “In bocca al lupo e buona battaglia a #Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!”

Ieri l’ultima storia

Da 24 ore Chiara Ferragni non pubblica nuovi aggiornamenti. L’ultima storia pubblicata- dedicata al marito- risale a ieri 17 marzo. Poi più nulla. E anche il profilo Instagram di Fedez, dopo l’annuncio della malattia, oggi non è stato aggiornato.

Il rapper, nei suoi video, ha sottolineato come avesse bisogno di ‘stringersi alla sua famiglia, ai suoi figli’, in un momento così difficile. Ma a travolgerlo, ora, non ci sarà solo l’affetto dei suoi cari, ma anche di tutti coloro che hanno voluto fargli sapere che non è solo.

Mariangela Celiberti

