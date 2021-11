Fedez sorprende tutti con una campagna di comunicazione mai vista prima per promuovere il suo nuovo disco “Disumano”. Federico Lucia, marito di Chiara Ferragni, fa uscire una notizia tramite la ZDF, sua società, che riguarda la registrazione di un dominio internet fedezelezioni2023.it e la stampa abbocca dedicandogli per giorni dei dibattiti cross mediali sul suo eventuale ruolo in politica o se questo interesse verso la cosa pubblica dovesse aprire un dibattito su una eventuale norma per disciplinare l’ingresso degli influencer in politica.

Giusto il tempo di qualche giorno ed è sbucato online il video di Fedez con lo stesso stile di Berlusconi quando è sceso in politica, ma con un tono ironico che è andato a toccare argomenti prevalentemente sui diritti civili per poi lanciare il suo disco Disumano.

Secondo l’analisi del data journalist Livio Varriale, i tweets analizzati contenenti la parola Fedez e disumano tra il 10 ed il 18 novembre sono stati 17.575 ed hanno generato 697.183 mi piace, 111.569 condivisioni, 31.208 citazioni e 38.715 commenti. “Una campagna di comunicazione eccellente che ha portato Fedez alla ribalta con coinvolgimento di pubblico ottimo se consideriamo che la comunicazione è costata pochissimo oppure molto? Con questa attività non solo ha mostrato il mondo dell’informazione così come è, ma ha creato un punto di rottura con i media tradizionali”.

Solo Fedez in appena 8 giorni ha racimolato con più post quasi centomila tweets, non tantissimi, ma sicuramente coinvolgenti per un pubblico entusiasmato dal suo video che ha totalizzato ad oggi 400.000 visualizzazioni circa. Nella lista dei top tweets figurano due commenti irriverenti di altrettanti profili satirici “sdraiati per Civati” che ha messo in ridicolo Renzi twittando “ha solo registrato un dominio e nei sondaggi è già davanti ad Italia Viva” ed “Osho” che ha fatto riferimento agli smalti venduti dal cantante pop “Apriremo il Parlamento come un flaconcino di smalto” a cui, incalza Varriale, “si è ridicolizzata la politica grazie a Fedez ed in più aggiungo il tweet di Salvini che gli da il benvenuto e lo invita al confronto. Per stare al gioco del sentiment che ha prevalso in questa vicenda, direi che Fedez prenderà il 40% se si candida perché l’ultima volta che ho sentito un commento simile a quello di Salvini, era di Fassino sui Cinque Stelle e sappiamo come è andata a finire”.

Quello che però potrebbe aver creato maggiore rottura è stato sicuramente il tweet con il video allegato degli spezzoni televisivi andati in onda quando si pensava che Fedez fosse candidato. Più di 3.000 like e più di 160.000 visualizzazioni dove il cantante si fa gioco del modo di fare informazione in Tv partendo dalla sua vicenda. “qui si è giocata la partita più dura” secondo Varriale “Fedez ha prima utilizzato i media e poi li ha derisi. Ha mostrato la vera natura del giornalismo che oggi non verifica le notizie, dedica giorni su una ipotesi con argomenti divisivi, ma questa volta è rimasto fregato dallo stesso autore della notizia. Il problema è capire se ci sarà una reazione da parte delle redazioni che prima di pubblicare contenuti sponsorizzati di Fedez, ci penseranno nel dargli la pubblicità. Oppure i giornali sono soggetti alle regole commerciali che lo stesso Fedez impone attraverso i suoi sponsor? Il Re è nudo e se molti tacciono, significa che Fedez ha vinto e comanda il gioco sia dal punto di vista politico che economico e la politica sta a guardare un potenziale concorrente”. L’unico che non si è prestato al gioco del cantante, è stato Stefano Feltri del Domani a cui Fedez ha riservato un tweet per deriderlo e metterlo alla gogna mediatica dei suoi fan, mentre il Fatto Quotidiano ha appoggiato lo stile comunicativo del cantante andando contro gli altri colleghi“.

Non solo smalti, come ha ricordato Osho e anche lo stesso attore nell’annuncio con una emoticon sul tema, e l’ultima creatura musicale di Fedez, ma anche una cartellonistica pubblicitaria per le strade di tipo elettorale che smonta la Chiesa, la destra sovranista e la purezza della politica. Nei giorni di “Disumano” c’è anche spazio per LOL che andrà in onda su Amazon con la sua seconda stazgione. Ed infatti nella classifica degli hashtag più utilizzati troviamo fedez, fedezelezioni2023, disumano, ioscelgodisumano, salvini, politica, ferragnez e lol2.

Fedez ha spostato in avanti il punto di non ritorno da una rottura con la stampa? Solo il tempo lo deciderà, ma la sua è stata una prova di forza e se dovesse restare così come è, significa che è stato ben accolto sui media e può pensare seriamente di coronare il suo sogno di diventare un politico. Altrimenti, scatteranno gli anticorpi e non godrà più dell’immunità comunicativa che fino ad oggi l’ha reso un anello importante del business targato Ferragnez e poi, la reazione di Salvini ha il sapore di una profezia già vista. Benvenuto on. Federico “Lucia” Ferragni.

