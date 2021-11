Fedez scende in politica? La società Zdf Srl che fa capo al noto rapper e influencer ha registato un dominio sul web che sembra annunciare una partecipazione del rapper alle prossime elezioni politiche (che si terranno nel 2023). A confermarlo all’Adnkronos uno degli It manager della Zdf: «Dalla società Zdf mi è arrivata via mail una richiesta di attivare questo dominio in data odierna», ha spiegato il responsabile dell’area informatica della società raggiunto telefonicamente. Il dominio registrato e attualmente inattivo è: Fedezelezioni2023.it.

Del resto, il cantante è ormai da tempo coinvolto nel dibattito politico e al centro di polemiche, non ultima quella sul Ddl Zan che lo ha visto in prima linea prima sul palco del Concertone del primo maggio. Alcuni però sembrano scettici sulla discesa in campo del cantante. «Deve lanciare il nuovo disco e quindi tutto fa brodo. Se entra in politica auguri», dice l’esponente di Italia Viva e vicepresidente della Camera Ettore Rosato. Più conciliante Matteo Salvini: «Fedez in politica? È il bello della democrazia, presenti le sue idee e poi decideranno i cittadini. Mi piacerebbe un confronto con lui sull’Italia che verrà». Al vetriolo il commento di Vittorio Feltri: «Nessuna preoccupazione per la politica italiana sulla discesa in campo di Fedez, siamo già pieni di cog…ni, uno più, uno meno… Non ce l’ho con lui, ma se vuole far politica e a lui piace, benissimo. Non vedo alcun motivo per criticarlo».

