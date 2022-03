“Faccio questo video per esorcizzare e cercare di tirare fuori un po’ di cose, nella speranza che possa far bene anche a me”. Una rivelazione che Fedez, con gli occhi lucidi, decide di affidare alle stories del suo profilo Instagram da oltre 13 milioni di follower. “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo.” E per questo, spiega, dovrà affrontare ‘un percorso importante‘ che si sente di raccontare, ma non adesso: perché ciò di cui ha bisogno in questo momento è “stringermi alla mia famiglia e ai miei figli”.

“Mi sento pronto ad affrontare questa avventura”

Il rapper, marito dell’imprenditrice Chiara Ferragni e padre di Leone, 3 anni, e Vittoria, che il 23 marzo compirà un anno, appare nelle storie di Instagram visibilmente commosso. Circa tre anni fa Fedez ha scoperto di soffrire di demielinizzazione, una patologia che, in una certa percentuale di casi, può portare a sviluppare la sclerosi multipla, come ha raccontato lui stesso in un’intervista al programma La Confessione sul Nove. Nei video però non ha indicato quale sia questo problema di salute emerso ora, promettendo ai fan però che ne parlerà in futuro. Perché, quando l’ha scoperto, “leggere le storie di altre persone mi ha dato grande conforto.” E se il suo racconto riuscirà ad aiutare anche una sola persona, che non ha la sua stessa fortuna di esser circondato da così tanti affetti, spiega, “questa parentesi della mia vita avrà una sua utilità e un senso.”

“Mi rendo conto che in questi anni è come se avessi avuto un album dei ricordi condiviso” sottolinea ancora nelle sue stories “e solo ora mi rendo conto dell’importanza di esser riuscito a strappare un sorriso a chi stava affrontando un periodo difficile.”

Una confessione che mette in mostra un lato più vulnerabile dell’artista, così come quello meno ‘felice’ della sua esistenza costantemente sotto i riflettori: “Mi sentivo di buttare letteralmente fuori un po’ di merda, in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre” ammette. Fedez dice poi di sentirsi “pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato” e conclude ringraziando “mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, tutti gli amici e la mia famiglia“. Il rapper non pubblicava aggiornamenti su Instagram dallo scorso 10 marzo: un silenzio che non era passato inosservato dai suoi fan.

Il post di Chiara Ferragni

Poco dopo le stories di Fedez, Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram (seguito da più di 26 milioni di follower) una tenera immagine che la ritrae insieme al marito e al figlio maggiore Leone. “L’amore della mia vita ha bisogno di un supporto extra in questi giorni” scrive. “Ti amiamo più che mai, amore mio, e starai presto bene, circondato dall’affetto della tua famiglia, dei tuoi amici e di tutti coloro che ti amano tanto.”

Roberta Davi

Mariangela Celiberti