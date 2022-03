Durante la notte l’allerta: un’auto era tra le fiamme in località ‘Ponte dei cani’ ad Acerra, in provincia di Napoli. Intervenuti sul posto la macabra scoperta dei carabinieri: all’interno dell’auto c’era il cadavere di una persona, carbonizzato. Non si conosce ancora l’identità del cadavere. Sulla vicenda per il momento aleggia il mistero.

Durante la notte qualcuno ha segnalato ai Carabinieri la presenza di una Fiat 600 in fiamme lungo la strada, in località ‘Ponte dei cani’ ad Acerra. Quando sul posto sono giunti i militari di Castello di Cisterna, hanno trovato un cadavere all’interno della vettura. Era completamente carbonizzato e irriconoscibile.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna per l’identificazione del cadavere, per il quale è stata disposta l’autopsia, e chiarire quanto accaduto. Bisognerà attendere l’esito dei risultati per avere un primo spiraglio di luce su questa misteriosa morte. Al momento tutte le piste sono aperte.

Il ritrovamento avviene a pochi giorni da un’altra morte simile. Un uomo è morto sul colpo, carbonizzato all’interno dell’auto su cui stava viaggiando a Grumo Nevano. Lungo corso Garibaldi i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti il primo marzo per un’auto che ha prima preso fuoco e poi è esplosa.

Stando a quanto accertato dai militari, che hanno potuto visionare le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona, l’esplosione della vettura sarebbe stata provocata da una perdita di gas fuoriuscita da una bombola che il conducente dell’auto stava trasportando.

Le fiamme hanno prima rapidamente avvolto la vettura e poi l’hanno fatta esplodere, non lasciando scampo al conducente che è morto sul colpo carbonizzato. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco.

