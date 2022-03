Morto sul colpo, carbonizzato all’interno dell’auto su cui stava viaggiando. È la tragica morte di un uomo avvenuta questa mattina a Grumo Nevano, nel napoletano, dove lungo corso Garibaldi i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per un’auto che ha prima preso fuoco e poi è esplosa.

Stando a quanto accertato dai militari, che hanno potuto visionare le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona, l’esplosione della vettura sarebbe stata provocata da una perdita di gas fuoriuscita da una bombola che il conducente dell’auto stava trasportando.

Le fiamme hanno prima rapidamente avvolto la vettura e poi l’hanno fatta esplodere, non lasciando scampo al conducente che è morto sul colpo carbonizzato. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per l’identificazione del cadavere e per accertare l’esatta dinamica dell’evento. La strada è stata chiusa al traffico.

