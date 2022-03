L’annuncio di Fedez, 32 anni, sui social ha lasciato tanti senza parole. Il cantante in lacrime ha confessato di avere una malattia. “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto”, ha detto in un video su Instagram senza specificare meglio di cosa si tratti.

Ma cos’ ha il cantante? Fedez non ha specificato di quale patologia si tratti ma il riferimento a “un lungo percorso” a cui il cantante dovrà sottoporsi e al “problema di salute” individuato “per fortuna con grande tempismo” ha lasciato intravedere la gravità della situazione. In effetti nel dicembre 2019, ospite a La Confessione sul Nove, il cantante aveva detto: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”. Da allora Fedez non aveva più parlato della sua malattia che però è un problema serio e che può essere degenerativo.

“È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire delle priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa”. Una piccola “cicatrice bianca”, aveva spiegato il rapper, quella che si riscontra in caso di sclerosi multipla. “Sono dovuto stare sotto controllo perché clinicamente si dice che quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata. Questo è stato il motivo per me di iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie”.

Cos’è la demielinizzazione? Come riportato dal Corriere della Sera, si tratta di un processo patologico che porta alla scomparsa delle guaine mieliniche delle fibre nervose e alla proliferazione reattiva di cellule della nevroglia (tessuto di sostegno posto all’interno dell’encefalo e del midollo spinale). La demielinizzazione si verifica spesso quando sono presenti patologie del sistema nervoso: in tutte le lesioni della sostanza bianca, ovvero la parte del cervello che contiene le fibre nervose (infarti, emorragie, tumori), e soprattutto delle cosiddette malattie demielinizzanti.

La mielina avvolge gli assoni, ovvero i prolungamenti dei neuroni, e si distingue in centrale e periferica . La mielina centrale è quella del sistema nervoso centrale (SNC) ed è costituita dagli oligodendrociti. La mielina periferica è quella del sistema nervoso periferico (SNP) ed è prodotta dalle cosiddette cellule di Schwann. Tra i rischi che comporta c’è anche la sclerosi multipla. All’inizio della malattia il numero di assoni degenerati non è alto, per cui ci sono momenti con deficit funzionali dovuti esclusivamente alla infiammazione della mielina.

Quando l’infiammazione viene meno, il paziente recupera. Pian piano però il danno assonale si accumula, fino a superare una certa soglia: a quel punto il paziente non recupera più come prima, e la malattia assume un decorso detto progressivo. Tuttavia il cantante non ha chiarito ufficialmente quale sia la malattia di cui soffre rimandando a un altro momento la spiegazione.

