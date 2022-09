“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Con queste parole Emma Marrone ha annunciato su instagram il suo grave lutto. È morto il suo amato papà Rosario. Nel post la foto del papà intento a suonare una chitarra. Avrebbe compiuto 67 anni tra pochi giorni. È stato il primo fan della cantante, si è spento improvvisamente nella notte nella sua casa di Aradeo. Lascia i figli Emma e Francesco.

Musicista per passione, come ricostruito dal Corriere della Sera, il papà di Emma è stato tra i primi a supportare la figlia nella sua carriera artistica. Era diventato anche manager personale di Emma e ne ha seguito da vicinissimo la carriera. Qualche anno fa, per “Amici Big” all’Arena di Verona, salì sul palco e la affiancò in un divertente fuori programma.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che colleghi e amici stanno inviando via social alla cantante. “Non ho parole sorella, ti abbraccio fortissimo”, scrive Francesca Michielin. “Il vecchio Lupo”, commenta invece Stefano De Martino, che con la cantante salentina ha avuto in passato una relazione. E ancora Luciana Littizzetto («Ti tengo stretta») a Mara Venier («Un abbraccio forte»), fino ad Alessandro Cattelan, Andrea Delogu, Rocio Morales e Giuliano Sangiorgi.

