Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta. A dare la notizia è il settimanale Chi, rivista di gossip e spettacolo, che pubblica le immagini esclusive del cantante e autore napoletano mentre in barca accarezza il pancione della sua compagna Denise Esposito.

Della nuova fiamma del cantante si sa davvero poco al momento: Denise Esposito ha 28 anni, 26 anni in meno del compagno. È avvocato, fan di D’Alessio naturalmente, appassionata di viaggi. L’amore tra i due sarebbe sbocciato in occasione di un concerto a Capri di Gigi. Probabilmente, scrivono alcuni media, la ragazza sarebbe stata presentata al padre dai figli più grandi. I due sono stati visti insieme per la prima volta a inizio 2021, mentre lasciavano la villa all’Olgiata a Roma nella quale l’artista viveva con la sua ex Anna Tatangelo per 14 anni.

Quelle prime immagini erano state caricare sul social network Tik tok. Sono diventate in poche ore virali. “Zitti, zitti”, avrebbe detto D’Alessio ai fan che avevano ripreso i due mano nella mano. Gigi D’Alessio è padre di Claudio, Ilaria e Luca – avuti dall’ex moglie Carmela Barbato – e di Andrea – nato dalla relazione con Anna Tatangelo.

La cantante di Sora, che condurrà prossimamente Scene da un matrimonio, è stata anche lei paparazzata in spiaggia da Chi con il cantante e attore napoletano Livio Cori. Una relazione della quale si parlava da tempo. “Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi. Me la voglio vivere con calma. Non smentisco e non confermo”, aveva detto in un’intervista a Belve la cantante Tatangelo.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

