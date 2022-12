L’inchiesta della Procura di Vicenza su un giro di false vaccinazioni contro il Covid, avviata lo scorso febbraio e che aveva portato all’arresto della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, assieme al suo compagno Andrea Giacoppo ed il dottor Erich Volker Goepel, si allarga e arriva a coinvolgere alcuni “vip”.

Secondo quanto riferisce il Giornale di Vicenza, sarebbero infatti indagate per il Green pass illegale la cantante Madame, nome d’arte della 20enne Francesca Calearo, e la tennista Camila Giorgi, 30enne marchigiana punta di diamante del tennis femminile italiano.

A carico delle due celebrità della musica e dello sport viene ipotizzato il reato di falso ideologico, secondo cui avrebbero ottenuto il certificato del Green pass in modo illecito durante l’emergenza di Covid 19.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, Madame era assistita dalla dottoressa Grillone Tecioiu da tempo. Per Giorgi invece, che vive a Macerata, non risultano legami con la provincia di Vicenza. Il quotidiano locale sottolinea che “la cantante e la tennista sarebbero coinvolte in un troncone più marginale dell’inchiesta rispetto a quello principale”. Resta da accertare se Madame e Giorgi abbiano effettuato o meno la vaccinazione: per le esibizioni della cantante all’epoca dei fatti bastava avere un tampone con esito negativo per poter lavorare.

Assieme a Madame e Giorgi sarebbe coinvolti un’altra decina di persone: tra queste, scrive il Corriere della Sera, qualcuno è sospettato anche per corruzione perché avrebbero pagato per risultare vaccinato.

L’indagine della Procura vicentina è delegata alla squadra mobile della questura, coordinata dal sostituto procuratore Gianni Pipeschi. L’inchiesta ‘madre’ era partita un anno fa, quando l’Ulss 8 aveva segnalato una quantità sospetta di vaccinazioni nello studio di Vicenza della dottoressa Grillone Tecioiu e in quello di Fare del dottor Goepel. L’arresto di quest’ultimo era stato annullato a settembre perché non sarebbe esistito il pericolo della reiterazione del reato, lo stesso sarebbe poi avvenuto per Grillone Tecioiu.

