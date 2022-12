Completo il cast dei finalisti al Festival di Sanremo 2023. La lista definitiva dei 28 Big in gara è stata completata nella prima serata in diretta su Rai1 nella serata di venerdì 16 novembre. I sei giovani che si sono aggiudicati la partecipazione sono Shari, Colla Zio, gIANMARIA, Sethu, Will, OLLY. A vincere la serata gIANMARIA con la canzone La città che odi. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha dedicato la serata a Sinisa Mihajlovic, ospite nell’edizione del 2021 della kermesse. “Dedichiamo la puntata a lui, che ha sempre investito molto sui giovani”.

Il Festival si terrà dal 7 all’11 febbraio. Durante la serata sono passati nello studio del Casinò della cittadina ligure tutti i Big già annunciati. Le novità, le sorprese emerse nella serata: Damiano David dei Maneskin ha scritto Duemilaminuti per la debuttante Mara Sattei, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari firma Terzo Cuore di Leo Gassman, per i Cugini di Campagna c’è invece La Rappresentante di Lista che ha composto per lo storico gruppo Lettera 22.

Svelati i titoli delle altre canzoni: Ultimo Alba, Tananai Tango, Madame Il bene nel male. Parole dette male per Giorgia, Supereroi per Mr. Rain e Due per Elodie. Sanremo 2023 segna anche i grandi ritorni di Gianluca Grignani (Quando ti manca il fiato), di Marco Mengoni (Due vite), dei Modà (Lasciami), di Paola e Chiara (Furore), degli Articolo 31 (Un bel viaggio) e dell’artista con più presenze al festival Anna Oxa con Sali (Canto dell’anima).

Saranno la parte più giovane del cast i vari Lazza con Cenere, Ariete con Mare di guai, LDA con Se poi domani, Rosa Chemical con Made in Italy. Ritorno sul palco anche per Colapesce e Di Martino, Splash, Levante, Vivo, Coma_Cose, L’addio. Presente in serata anche Gianni Morandi, che dopo aver partecipato all’ultima edizione, arrivando sul podio, nell’edizione del prossimo febbraio sarà co-conduttore. Questo l’elenco dei 28 Big del Festival di Sanremo con le relative canzoni in gara, in ordine di apparizione:

Ultimo – “Alba”

Tananai – “Tango”

Madame – “Il bene nel male”

Giorgia – “Parole dette male”

Mr. Rain – “Supereroi”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Marco Mengoni – “Due vite”

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Lazza – “Cenere”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Modà – “Lasciami”

Paola e Chiara – “Furore”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Leo Gassmann – “Terzo Cuore”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Ariete – “Mare di guai”

Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Levante – “Vivo”

Coma_Cose – “L’addio”

LDA – “Se poi domani”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

gIANMARIA – “Mostro”

Colla Zio – “Non mi va”

Shari – “Egoista”

OLLY – “Polvere”

Sethu – “Cause perse”

Will – “Stupido”

