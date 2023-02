Chiara Ferragni protagonista della 73esima edizione del Festival di Sanremo, in scena da questa sera a sabato 11 febbraio. L’influencer e imprenditrice digitale sarà co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi proprio questa sera e l’ultima del Festivàl. “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023”, aveva commentato Chiara Ferragni su Instagram all’annuncio, con cuoricino e selfie in posa sorridente accanto al direttore artistico e conduttore della kermesse.

La 35enne di Cremona star dei social network ha già annunciato che il suo compenso lo devolverà in beneficenza. “Con più di 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia, D.i.Re riesce ad aiutare circa 20.000 donne ogni anno e per me era molto importante dare un aiuto concreto. – ha spiegato la Ferragni – Ho avuto modo di conoscere la Presidente di D.i.Re e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni”.

Annuncio che immancabilmente aveva suscitato anche questo delle polemiche: del tipo che “la beneficenza va fatta in silenzio”. Secondo Il Sole 24 Ore la partecipazione a Sanremo di Ferragni ammonterà a 100mila euro. “Le persone, oggi, vogliono proprio questo, vogliono che le imprese guidino il cambiamento, pensano che sia giusto che le aziende si espongano di fronte a tematiche sociali. Non basta più – ha argomentato Riccardo Pirrone sul quotidiano – vendere prodotti e offrire servizi. Le persone ammirano le aziende che si occupano di temi sociali, politici e culturali, anche a costo di dividere l’opinione pubblica o di perdere clienti. Le iniziative e la beneficenza di Chiara Ferragni è Brand Activism e se a prima vista possono sembrare gesti molto caritatevoli in realtà sono anche investimenti pubblicitari che servono a ottenere nuova visibilità e a saldare la relazione con i suoi consumatori”.

Ferragni già durante la prima e più dura fase dell’emergenza covid aveva avviato la raccolta fondi da record da 4,5milioni di euro, il crowdfunding più grande d’Europa, per potenziare le terapie intensive dell’ospedale San Raffaele. Altra iniziativa che era stata però duramente criticata per le modalità era stata quella di beneficenza con Balocco e le vendite di panettoni per comprare un macchinario all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Sale intanto l’attesa per tutta l’operazione “Chiara a Sanremo”. Amadeus ha detto che “la sua presenza è motivo di grande curiosità per molti, di felicità per noi, grande divertimento, è una ragazza solare, sarà una bella sorpresa” e inoltre “sarà sola sul palco”. Ferragni vestirà Schiaparelli e Dior, dietro le quinte è seguita dalle telecamere di Amazon per la seconda stagione della serie The Ferragnez di Prime Video, tutto raccontato sui social ovviamente – solo su Instagram è seguita da 28,5 milioni di follower. Dovrebbe portare sul palco un monologo top secret, forse sulla sua ascesa, l’esperienza da influencer, imprenditrice, madre, i social e l’empowerment femminile.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano