“Ci spostiamo? Vuoi spostarti?”. Sembrano questo – almeno secondo una ricostruzione labiale – le parole che Fedez avrebbe pronunciato a Ludovica Di Gresy nel corso di una festa per l’uscita del nuovo album del rapper Capo Plaza alcuni giorni fa. In un video pubblicato sui social con la rapper Anna in primo piano, si vede l’ex di Chiara Ferragni fumare e parlare con una ragazza bionda, e forse lanciare un invito per cercare un po’ d’intimità. Poco più che ventenne, Ludovica Di Gresy studia presso l’Istituto Marangoni di Milano. Profilo Instagram privato, con circa tremila follower tra i quali spunta il cantante di Rozzano. Somiglia molto a Chiara Ferragni, ora a Los Angeles con le sue amiche.

La famiglia

È la figlia di Emanuele di Gresy, proveniente da una famiglia di origini nobili, che tra le sue attivit è al timone della rinomata cantina Marchesi di Grésy, celebre per la produzione di vini di qualità a partire dalle uve coltivate nella Tenuta Cisa Asinari, da lungo tempo di proprietà della famiglia. Emanuele era finito sotto i riflettori dei media per aver denunciato la sua ex compagna Flavia Vento, con cui aveva avuto una relazione agli inizi degli anni 2000.

Il rapporto tra i due

I pettegolezzi riportati dal settimanale Chi rivelano che i due non si sarebbero incontrati per la prima volta alla festa di Capo Plaza, rivelando di un presunto appuntamento all’Armani Privè. Dopo qualche battuta con amici, i due sono saliti a bordo della nuova Ferrari di Fedez e hanno trascorso la serata nella movida milanese, prima di essere immortalati dai paparazzi di Chi, che diffonderà le foto nei prossimi giorni, fuori dal nuovo appartamento del rapper, dove hanno proseguito la serata in compagnia di altri amici. E c’è chi è pronto a giurare che Fedez e Ludovica si frequenterebbero da qualche tempo.

