È Fabio Maria Damato il manager di Chiara Ferragni contro cui Fedez ha puntato il dito nell’intervista con Francesca Fagnani a Belve mandata in onda ieri sera sulla Rai. “Chiara ha deciso di prendersi tutte le responsabilità in merito al caso Balocco – ha ricordato il rapper – quando poteva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Cioè del suo manager, che è uno solo”.

Chi è Fabio Maria Damato il manager di Chiara Ferragni

Il dipendente dell’influencer era stato definito da Chiara il suo “braccio destro e sinistro”. Lavorava con lei da sei anni ed è stato al vertice di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection. Un rapporto d’affari che si è mescolato con una stretta amicizia, e fiducia personale e professionale. Damato è laureato nel 2008 in Economia aziendale all’Università Bocconi di Milano.

Di lui Chiara Ferragni ha detto: “Mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa. Ed è l’unico che mi aiuta a scegliere gli outfit”. Damato ha infatti ricoperto anche il ruolo di styling and art director dell’influencer durante il Festival di Sanremo 2023.

È attualmente iscritto nel registro degli indagati per truffa aggravata, sia per il caso Pandoro che per quello della delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ieri l’evidente conferma di indiscrezioni uscite dopo l’esplosione del caso: Damato sarebbe stato tema di diversi litigi tra Fedez e Chiara Ferragni.

Fedez: “Io e mia moglie abbiamo approcci diversi”

Nell’intervista, in merito all’iniziativa benefica del caso Balocco e dell’accusa di truffa ricaduta su Chiara Ferragni, Fedez ha precisato: “Inizialmente è stato difficile accettare la situazione. Ho una fondazione e posso garantire che è stata oggetto di accurati controlli. Ho sempre sostenuto iniziative di beneficenza e ho subito perdite finanziarie consistenti. Ad esempio, ho investito 1 milione e 200mila euro in LoveMi per poi perderli. Scoprire che un accordo è stato gestito in modo scorretto è stato scioccante. Successivamente, ho cercato di ricostruire e comprendere la situazione. Non desidero entrare nei dettagli, ma voglio difendere Chiara. Ho sempre cercato di farlo in questa vicenda. È difficile accettare di essere colpevoli di un errore che non si è commesso e doversi affidare a qualcun altro per affrontare la situazione. Io e mia moglie abbiamo approcci diversi: avrei gestito il tutto in modo diverso e avrei difeso la mia posizione fin da subito”. Fedez ha espresso rammarico per il fatto che Chiara abbia scelto di assumersi tutte le responsabilità quando, a suo parere, avrebbe potuto spiegare che le responsabilità, se presenti, non ricadono solo su di lei.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco