A Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, oggi 15 maggio è trattato anche il tema delle truffe romantiche online. Nell’appuntamento settimanale, che indaga sui casi di scomparsa, i misteri da risolvere, le grandi inchieste, le fughe di adolescenti, o i maltrattamenti su donne e anziani, spazio ai casi di Gianfranco e Simone, due uomini vittima di inganni d’amore.

Chi l’ha visto? Truffe romantiche online, i casi di Gianfranco e Simone

Nella puntata di mercoledì 15 maggio, Chi l’ha visto? indaga sui due casi: Gianfranco e Simone sono due uomini caduti in trappola online. Nella presentazione, le domande sono diverse: chi ha orchestrato questo inganno, giocando con le emozioni e soprattutto col loro portafoglio? Chi ha rovinato le loro vite? A chi mandavano ingenti somme di denaro, credendo di poter coronare un sogno d’amore? In diretta sul programma i familiari dei due chiedono giustizia, sperando di riuscire a portare alla luce la verità, in modo da evitare che altre persone cadano vittima di truffe simili.

Chi l’ha visto? la battaglia di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone

Nella stessa puntata, Chi l’ha visto? torna su uno dei casi più seguiti da anni: la scomparsa di Denise Pipitone. Per farlo, sente la madre della bambina scomparsa ormai nel lontano 2004, Piera Maggio, che prosegue la sua battaglia per avere giustizia e verità sulla figlia, continuando a cercarla. “Con il mio avvocato Giacomo Frazzitta non ci siamo mai fermati” ha dichiarato Maggio. Al centro della puntata anche il mistero del ritrovamento di microspie all’interno della casa della donna.

