Dopo la crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez, è stato il rapper a lasciare la residenza della coppia a CityLife. Soltanto a novembre, i due avevnoa cambiato appartamento, insieme ai figli Leone, Vittoria e al cane Paloma trasferendosi nell’attico delle residenze Libeskind 2. Casa completamente progettata sulle esigenze dei proprietari, finita sotto la lente dei social per l’enorme cabina armadio e i tanto discussi arredi in marmo. Dopo l’addio di alcune settimane fa, i bambini sono rimasti a vivere con Chiara, e Fedez si è trasferito tornando a vivere in zona navigli.

Le immagini della nuova dimora di Fedez, ora padre separato, sono state pubblicate nell’ultima edizione del settimanale Diva e Donna: il cantate viene ritratto insieme all’assistente Eleonora Sesana, la stessa che lo aveva accompagnato a Miami.

Nella vita da single del rapper, c’è ora un attico situato al quarto piano di un edificio nella zona, in cui viveva già prima di trasferirsi a CityLife. La casa è stata presa in affitto per un periodo di tre mesi, un termine relativamente breve che fa ipotizzare la possibilità di una decisione definitiva: ritornare da Chiara o cercare una sistemazione diversa.

La crisi

Soltanto domenica scorsa, Chiara Ferragni aveva parlato del rapporto col marito ospite della trasmissione ‘Che tempo che fa’: Un “crisi un po’ più forte” l’aveva definitiva e non una strategia di marketing per distrarre l’attenzione dalla vicende giudiziarie che hanno travolto l’influencer. Su questi rumors, riportati da Fazio, Chiara è stata netta: “Siamo stati una coppia molto social, io ho il mio racconto personale da 16 anni e Federico un percorso simile a me. Non puoi chiedere privacy perché entrambi abbiamo rinunciato a privacy per scelta, a noi ci andava così, io penso continuerò così perché se sono chi sono è dovuto alla scelta di raccontare me stessa”.

E appena una settimana prima, intervistata dal Corriere della Sera, aveva parlato della necessità di proteggere i figli: “In certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”. Che tipo di altre cose? “Che la priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”.

Redazione

Luca Frasacco