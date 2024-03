“Io non sono un magistrato”. Fabio Fazio accoglie così Chiara Ferragni, ospite domenica sera a ‘Che Tempo che Fa’ su Nove. L’influencer, al centro di una indagine per truffa dopo il caso Pandoro e alla prese con la rottura con il marito Fedez, ha raccontato la sua verità nel corso di un intervento annunciato due settimane fa e che ha mandato in tilt lo streaming di Nove.

Ferragni da Fazio, il conduttore: “Non sono un magistrato”

Ad accogliere Ferragni il padrone di Casa Fabio Fazio che chiarisce subito: “Ho sentito dire che c’era attesa per questa conversazione, poi oggi ho letto che hai detto che tremi di paura, mi son fatto paura da solo. Io non sono un magistrato, non sono un tribunale, non sono un prete, questo non è un luogo dove si fanno domande che vuole qualcun altro, non è un grado di giudizio, io faccio mio mestiere appellandomi all’articolo 21 della Costituzione”.

Ferragni da Fazio: “Con Fedez ci sentiamo”

Da qui parte una conversazione che tocca più argomenti e che manda, come spesso capita, su tutte le furie il Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, da tempo in “guerra” con i Ferragnez. Ferragni parte prima dalla relazione sentimentale con Fedez: “Io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all’altro non ci si sente più. E’ un periodo di crisi ne abbiamo avute anche in passato ma questa è una crisi un po’ più forte. Adesso la priorità per entrambi sono i figli”.

Ferragni da Fazio: “Crisi con Fedez non è strategia”

Un “crisi un po’ più forte” e non una strategia di marketing per distrarre l’attenzione dalla vicende giudiziarie che hanno travolto l’influencer. Su questi rumors, riportati da Fazio, Ferragni è netta: “Non è una strategia, è assurdo anche pensarlo. Siamo stati una coppia molto social, io ho il mio racconto personale da 16 anni e Federico un percorso simile a me. Non puoi chiedere privacy perché entrambi abbiamo rinunciato a privacy per scelta, a noi ci andava così, io penso continuerò così perché se sono chi sono è dovuto alla scelta di raccontare me stessa”.

Ferragni da Fazio: “Vita reale va vissuta, troppi attacchi sui social”

Dopo l‘inchiesta giudiziaria con la Balocco e la multa di un milione di euro da parte dell’Antitrust per aver lasciato intendere che, acquistando il pandoro, si sarebbe sostenuta la ricerca sull’osteosarcoma e sarcoma di Ewing per comprare un nuovo macchinario, Ferragni prova poi a ridimensionare la vita da influencer con parole scontate: “Ho capito che bisogna vivere di più il presente, la vita reale, i social non sono tutto, anche se è il lavoro dei miei sogni, la vita fuori va vissuta”. Poi racconta gli attacchi ricevuti: “Ho subito una gogna mediatica, avevo il terrore di uscire di casa, mi sentivo accerchiata invece ho trovato persone fantastiche, uscire nel mondo reale mi è servito tantissimo”. Sulla vicenda giudiziaria ribadisce il suo essere “in buona fede. Le cose potevano essere fatte meglio, sicuramente ma pensavo di aver fatto in totale buona fede operazioni di beneficenza”.

Ferragni da Fazio, Codacons attacca entrambi

Sull’intervento della Ferragni da Fazio è intervenuto il Codacons che attacca senza mezzi termini: “Chiara Ferragni deve togliersi dalla bocca le parole “fraintendimento” e “buona fede“, perché quando un pandoro viene venduto attraverso comunicati stampa e cartigli che lasciano intendere ai consumatori l’esistenza di un legame tra vendite e donazioni in favore dei bambini malati di cancro, non può esserci alcun tipo di fraintendimento e nessun errore di comprensione da parte dei cittadini”.

Poi le critiche a Fabio Fazio: “Avrebbe dovuto entrare più nel dettaglio della vicenda e delle comunicazioni legate al pandoro – attacca l’associazione dei consumatori – in modo da chiarire meglio ai telespettatori quali fossero i chiari messaggi lanciati dalla Ferragni e da Balocco che non lasciavano affatto spazio ad alcun fraintendimento. Quando si scrive il falso sopra i pandori e si ingannano 300.000 consumatori, le parole “fraintendimento” e “buona fede” vanno sostituite dalle parole “dolo” e “falsi”, ma un Fazio non ci arriva proprio o fa finta di non arrivarci”.

Ferragni da Fazio, Fiorello: “Non è successo nulla”

Anche Fiorello boccia il passaggio della Ferragni da Fazio: “Francamente non è successo nulla… niente”. “E noi per far ridere cosa dobbiamo dire?”, domanda lo showman nel corso del suo programma ‘Viva Rai2!’. “Lei è arrivata, ‘come va? tutto bene’… ‘sì, un po’ dispiaciuta’… ‘vabbè, avete capito male’… ma chi, noi, loro? Manco la crisi con Fedez ha confermato! ‘Forse ci sentiremo’… no! Lì ci siamo rimasti male. Come facciamo poi noi a commentare…”, scherza Fiorello.

