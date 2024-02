L’attenzione sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è stata riaccesa da una serie di foto e video pubblicati dall’influencer nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram, nelle quali appare senza alcun tipo di anello, nemmeno la fede nuziale. Il tutto ha scatenato speculazioni su una possibile conclusione della loro storia d’amore.

Chiara Ferragni ha tolto la fede al dito

È noto che la coppia attraversa un periodo delicato da circa un anno, con episodi come Sanremo 2023, il “Pandoro gate” che ha portato alle accuse di truffa aggravata e, recentemente, la controversia tra Fedez e il Codacons. Ulteriori elementi alimentano i dubbi: da un po’ di tempo, i due non si mostrano più insieme sui social, eccezion fatta per una cena di San Valentino che ha depistato qualche teoria sul loro prossimo addio. È sorta quindi la domanda se il loro amore persiste o se si tratta di una strategia per confondere le voci sulle difficoltà nella loro relazione. Nei giorni successivi sono poi arrivate le foto di Chiara senza alcun tipo di anello. L’imprenditrice è spesso in compagnia della sua famiglia, mentre Fedez è visto con i suoi genitori o da solo. La testata specializzata nel settore, Dagospia, ha pubblicato quest’oggi un’esclusiva sostenendo la fine del rapporto tra i due. Con il rapper volato a Miami assieme alla sua assistente.La mancanza degli anelli nelle foto aggiunge incertezza alla situazione già complicata. Resta da vedere se i Ferragnez riusciranno a superare questa fase difficile.

Il nome di Fedez tolto dalla bio del profilo

Inoltre un interessante dettaglio è stato notato dai commentatori sotto la foto: il nuovo profilo di Chiara ora presenta un’immagine di famiglia con i suoi bambini, Leone e Vittoria senza il nome del marito.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco