Fedez e Chiara Ferragni sembrano essersi davvero lasciati. L’aria di crisi si respirava già da un po’, qualche indizio sulla pagina Instagram della Ferragni ad alimentare il gossip e adesso Fedez che decide di rompere – almeno in parte – il silenzio mediatico sulla vicenda della settimana. “Ora penso ai miei figli” ha dichiarato il rapper milanese intercettato dalle telecamere di Pomeriggio Cinque.

La priorità di Fedez sono i figli “Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa”

“Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Non mi interessa cosa dicono le persone. Lei conosce la relazione con sua moglie? Se io le chiedessi lei come si

comporta con sua moglie, lei come lo percepirebbe?”. “Io sono esposto in pubblico e accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito…. come le sembra? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento”, ha continuato. Fedez ha poi confermato che tra poche ore presenzierà alla sfilata dell’amica Donatella Versace.

Fedez ha lasciato l’appartamento a Citylife, arriva la conferma ufficiale

Da qualche giorno il rapper quindi non vive più nell’attico di Citylife che condivideva con la moglie e i due figli Leone e Vittoria. A confermare che la crisi è pesante erano state le parole della mamma del rapper Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, che raggiunta da Adnkronos ha commentato: “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”. Dal Sanremo 2023 nulla è stato più come prima: i rapporti tra moglie e marito hanno cominciato a incrinarsi e, nonostante i ripetuti tentativi di ricucire e di apparire sereni davanti ai flash, le voci di separazione si sono fatte via via più insistenti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo