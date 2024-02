‘La rottura definitiva tra Fedez e Chiara Ferragni si sarebbe consumata domenica scorsa, dopo l’ultima lite, quando lui se n’è andato di casa, per non tornare più’. Dagospia racconta così gli ultimi istanti vissuti insieme dalla coppia, che da qualche giorno ha deciso di separarsi dopo 5 anni di matrimonio. Fedez lascia la nuova casa a City Life dove la coppia era andata a vivere da pochi mesi assieme ai due figli.

Era il primo settembre 2019, quando da Milano partiva l’aereo griffato ‘Ferragnez’, direzione Noto, per permettere agli ospiti di raggiungere la location scelta per celebrare la loro unione. Ora un altro aereo, preso da Fedez – direzione Miami – simboleggia forse il punto finale di una delle storie d’amore più celebri degli ultimi anni.

Chiara Ferragni ha consultato un avvocato divorzista

È stato dopo Sanremo 2023 che la storia d’amore ha subito il suo primo inciampo, ma “l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato”, svela Dagospia. Eppure quando lei si sarebbe trovata nel momento di maggior difficoltà, Fedez le avrebbe “rinfacciato che i suoi problemi giudiziari avessero e effetti negativi anche sui suoi affari”. A far notizia è stata anche la scelta di Chiara di consultare un celebre divorzista per avere chiarimenti sull’affido di Leone e Vittoria. E intanto si mostra sui social mentre fa Pilates.

Chiara Ferragni da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ per parlare della fine della storia con Fedez

Intanto Chiara è pronta a tornare sul piccolo schermo. Sarà ospite di Fabio Fazio nel suo programma ‘Che tempo che fa’ in onda su Discovery, canale 9 del digitale terrestre, proprio lì potrebbe rivelare alcuni dettagli sulla presunta fine della sua storia d’amore. Appuntamento a domenica sera, quando sicuramente avrà l’opportunità di chiarire anche la sua posizione sul Pandoro Gate. La presenza dell’influencer in pubblico è diventata sempre più rara: alla Fashion week milanese non si è fatta vedere, mancando per la prima volta ad un appuntamento che negli anni scorsi l’aveva sempre vista in prima fila. L’imprenditrice ha inoltre condiviso l’immagine di un libro con una dedica speciale: “Nella vita, vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere”. E anche “Il potere non è là fuori, ma è dentro di te”.

