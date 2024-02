È finita la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo che nei giorni scorsi l’influencer aveva pubblicato una serie di storie e contenuti mettendo in bella mostra la mano senza fede, Dagospia ha confermato la fine della loro relazione e in mattinata la notizia è stata confermata anche da Vanity Fair.

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati

Il rapper, la scorsa domenica, ha lasciato la nuova casa in cui si erano trasferiti soltanto qualche mese fa, mettendo un punto ad un rapporto in difficoltà già dallo scorso Sanremo, quando la presenza e le performance (extra-musicali) del cantante avevano mandato su tutte le furie l’influencer, oscurandola e mettendola in cattiva luce. Chiara aveva scelto di restargli accanto nel brutto periodo della malattia, e soltanto gli ultimi problemi legati al pandoro-gate (per cui è attualmente indagata per truffa) avrebbero riacceso malumori al momento impossibili da superare. I motivi della rottura hanno dunque radici profonde: Chiara sembrerebbe essere delusa per come il marito (con cui è sposata dal 2018 e ha due figli, Leone e Vittoria) ha affrontato gli scandali legati anche alle uova di Pasqua Cerealitalia e alla bambola Trudi, che hanno compromesso la sua reputazione. Fedez, infatti, avrebbe rimproverato alla moglie i suoi problemi legali evidenziando come le vicende giudiziarie di Ferragni potessero arrecare danno anche ai suoi affari.

Fedez vola a Miami con la sua assistente

Recentemente Fedez è volato a Miami con la sua assistente lontano dai suoi figli. Alle cronache era passata la tenera domanda della figlia Vittoria, che abbracciandolo aveva chiesto al papà: “Ma torni?”; trovando subito rassicurazione: “Ma certo che torno”. Chiara invece è rimasta a Milano.

Chiara Ferragni da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ per parlare della fine della storia con Fedez

Intanto Chiara è pronta a tornare sul piccolo schermo. Sarà ospite di Fabio Fazio nel suo programma ‘Che tempo che fa’ in onda su Discovery, canale 9 del digitale terrestre, proprio lì potrebbe rivelare alcuni dettagli sulla presunta fine della sua storia d’amore. Appuntamento a domenica sera, quando sicuramente avrà l’opportunità di chiarire anche la sua posizione sul Pandoro Gate. La presenza dell’influenzar in pubblico è diventata sempre più rara: alla Fashion week milanese non si è fatta vedere, mancando per la prima volta ad un appuntamento che negli anni scorsi l’aveva sempre vista in prima fila. L’imprenditrice ha inoltre condiviso l’immagine di un libro con una dedica speciale: “Nella vita, vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere”. E anche “Il potere non è là fuori, ma è dentro di te”.

