Ferragnez ai titoli di coda. La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe definitivamente finita dopo alti e bassi iniziati dopo il festival di Sanremo del 2023, quello che ha visto Ferragni co-conduttrice e il marito protagonista del bacio delle polemiche con Rosa Chemichal. Secondo Dagospia, il rapper domenica scorsa (18 febbraio) se ne è andato di casa e non è più tornato. Il rapporto in crisi sarebbe andato avanti perché l’influencer, al centro negli ultimi mesi anche di vicende giudiziarie, aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato.

La ‘goccia’, il punto di non ritorno, sarebbe arrivato dopo le inchieste in corso sulle pubblicità e la falsa beneficenza della Ferragni. Qui Fedez – secondo Dagospia – si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Da giorni Chiara Ferragni si mostra nelle storie Instagram senza fede al dito. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente Eleonora Sesana avrebbe fatto il resto. L’epilogo con l’uscita di casa di Fedez avvenuta domenica 18 febbraio. Chissà se metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale, Chiara Ferragni scoprirà che l’allontanamento dal cantante, alla fine – sostiene ‘Dago’ – sia più benefica di quanto immagini. Non sono pochi gli osservatori convinti che parte dei problemi della influencer derivino dalla tendenza di Fedez ad ingaggiare battaglie a destra e a manca.

Addio Ferragnez, lei cambia foto e toglie fede, lui a Miami con l’assistente

Stando agli indizi lasciati nelle ultime settimane, Fedez parte per Miami con la sua assistente Eleonora Sesana, con la figlia Vittoria che abbracciandolo chiede ma poi torni e lui ‘certo amore che torno’. Ferragni che posta solo foto con i bambini, con Leone, e Vittoria in casa, al parchetto con le sorelle la mamma, o nei week end. Poi la fede sparita dalla mano, con un tatuaggio al dito in più. Ai fan chiede se cambiare colore ai capelli. Ma la ‘chiave di volta’ -secondo i bene informati – sarebbe l’improvviso cambio della foto del profilo, con lei che abbracciata ai figli senza Fedez. E ancora le vacanze e la vita sociale separati. Mentre lei trascorre sempre più tempo con figli sorelle e mamma, Fedez è volato a Miami nelle scorse settimane. A cui si aggiungono le cene e le serate che la Ferragni fa con i suoi amici, in cui il rapper non compare da tempo.

Chi è Eleonora Sesana, l’assistente personale di Fedez

Lei segue Fedez, Barbara Di Poggio svolge invece lo stesso ruolo per la Ferragni. Insieme hanno partecipato alle stagioni Amazon Prime di “The Ferragnez”. In primis va sottolineato cosa fa un “personal assistant”, ovvero organizzare le attività della persona che si segue. Attività a 360 gradi, sia pubbliche e professionali ma, allo stesso tempo, anche private. Si passa dagli eventi lavorativi agli impegni da pianificare con i figli.

Eleonora Sesana, che è nata e vive a Milano e ha poco più di 30 anni, è l’assistente personale di Fedez ma è anche colei che ha incoraggiato Chiara Ferragni nell’avventura del climbing a New York, quando l’influencer si lanciò (insieme all’assistente del marito) dal grattacielo The Edge. Non è chiaro da quanto tempo Eleonora segue Fedez, anche perché sui propri canali social appare molto riservata. Su Linkedin si descrive come una donna “motivata, entusiasta e concreta”.

È laureata in Scienze del Turismo all’Università Bicocca di Milano, poi si è specializzata in media digitali con un master conseguito presso la 24ORE Business School. Dopo gli studi e prima dell’impegno con Fedez, ha svolto l’attività di assistente personale presso la Natasha Slater Studio, nota agenzia di pubbliche relazioni. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Celebrities Specialist presso Dolce e Gabbana.

