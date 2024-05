Robert Fico, il premier slovacco, è stato ferito da colpi di arma da fuoco davanti alla Casa della Cultura, nella cittadina di Handlova, a decine di chilometri da Bratislava. È stato portato in ospedale, mentre l’aggressore è stato preso ed arrestato, dopo aver esploso i colpi. Ad affermarlo i media slovacchi. Secondo i testimoni presenti sul posto, Fico si è avvicinato alle persone che lo salutavano e poi sono stati sparati diversi colpi. Fico è caduto a terra. Il presunto aggressore è stato preso e arrestato dalla polizia. La polizia ha transennato la zona, il centro culturale è stato evacuato. La sicurezza si è occupata della sicurezza degli altri membri del governo.

Attentato premier slovacco Fico

Fico sarebbe rimasto ferito all’addome, al torace e a un arto nella sparatoria. A confermarlo anche la presidente del paese, Zuzana Čaputová. Gli spari sarebbero stati esplosi dopo una riunione del governo slovacco. I media parlano di almeno 3-4 colpi di arma da fuoco. Necessaria l’eliambulanza per il trasporto in ospedale a Banksa Bystrica, nel centro della Slovacchia, sulle rive del fiume Hron. Secondo le informazioni del quotidiano slovacco “Plus 7 dni”, le condizioni del premier sono molto gravi ma non in pericolo di vita. Saranno necessari operazioni chirurgiche.

Attentato Fico, il post del premier slovacco: è in pericolo di vita

Ad aggiornare sulle condizioni di Fico, è stato un post sul profilo ufficiale del premier slovacco che allarma: “Oggi R. Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. È stato trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché il trasporto a Bratislava richiederebbe troppo tempo a causa della necessità di un intervento urgente. A decidere saranno le prossime ore”.

Sulla stessa linea, il governo slovacco: il primo ministro Fico “è tra la vita e la morte”.

Attentato premier slovacco Fico, chi è l’uomo che ha sparato

L’emittente locale Tv Joj riporta che a sparare sarebbe stato un uomo di 71 anni, originario di Levice. Subito portato

Attentato premier slovacco Fico, le reazioni

“Sono scioccato e sconvolto dall’attentato al primo ministro Robert Fico a Handlova“. Lo ha dichiarato il leader del partito di opposizione Slovacchia Progressista, Michal Šimečka. “Condanniamo in modo inequivocabile e fermo ogni tipo di violenza”, ha aggiunto.

“La notizia degli spari contro del primo ministro slovacco Robert Fico è scioccante. Auguro al premier di guarire il più presto possibile. Non dobbiamo tollerare la violenza, non deve avere posto nella societa’”. Lo scrive su X il premier ceco, Petr Fiala.

Anche Ursula von der Leyen ha condannato l’attentato. La presidente della Commissione Ue ha postato su X: “Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non hanno posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri sono rivolti al primo ministro Fico e alla sua famiglia”. Dall’Ue, anche Charles Michel ha commentato via social: “Sono scioccato dalla notizia dell’attacco al primo ministro slovacco Robert FICO dopo la riunione del gabinetto slovacco a Handlova. Niente potrà mai giustificare la violenza o attacchi simili. I miei pensieri vanno al primo ministro e alla sua famiglia”.

Viktor Orban, premier ungherese, ha postato un commento su X: “Sono rimasto profondamente scioccato dall’atroce attacco contro il mio amico, il primo ministro Robert Fico. Preghiamo per la sua salute e per una rapida guarigione! Dio benedica lui e il suo Paese!”.

Attentato premier slovacco Fico, le reazioni in Italia

Matteo Salvini è stato tra i primi in Italia a esprimere solidarietà: “Siamo vicini al primo ministro della Slovacchia Robert Fico, rimasto ferito in una sparatoria. A lui, alla sua famiglia e al popolo slovacco la nostra affettuosa solidarietà e vicinanza”.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato: “Sono cose preoccupanti: la violenza in Europa potrebbe esserci, bisogna capire di cosa si tratta, è presto per fare un commento, non sappiamo se è una cosa terroristica, se è uno squilibrato, non sappiamo”.

“Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco”, dichiara la premier Giorgia Meloni. “Anche a nome del Governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà” aggiunge la presidente del Consiglio.

