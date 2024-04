Alessandro Borghi a ‘Belve’ questa sera. Il celebre attore, protagonista tra l’altro della serie su Netflix ‘Supersex’ sulla vita di Rocco Siffredi, è stato intervistato da Francesca Fagnani su Rai2, svelando aneddoti e pensieri. Insieme a lui, nella stessa serata, anche Fedez e Francesca Cipriani.

Alessandro Borghi a Belve, ossessionato dal sesso

Borghi ha confessato di avere un rapporto particolare col sesso: “Eh sì, mi piace, sono ossessionato. Ogni sei pensieri, uno è dedicato al sesso. Ci penso ogni ora, al 100% e in tutte le sue forme, diciamo”. Le anticipazioni della puntata hanno anche svelato a cosa si riferisse l’attore.

Alessandro Borghi a Belve, il rapporto con gli uomini

Alla domanda di Fagnani se intendesse con un uomo, se avesse mai “avuto un innamoramento per un uomo”, ha risposto: “No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. L’affetto e l’amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva all’innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto, però mai dire mai, che ne so”.

Alessandro Borghi a Belve, il calco di Siffredi

Borghi ha parlato anche di alcuni aneddoti capitati sul set di Supersex, come quello del calco del pene di Rocco Siffredi, con cui è stata fatta una protesi per uso scenico. E l’attore ha svelato di averla ‘utilizzata’ per gioco: “L’abbiamo usata scherzando tra di noi, addirittura come clava o facendo cose di scherma”.

Alessandro Borghi e la vita privata, la fidanzata

Nell’intervista, Alessandro Borghi ha anche parlato della sua vita privata, della sua fidanzata Irene Forti, della paternità e della vita sul set. Sui David di Donatello, l’attore ha detto: “Mi dispiace che il sistema di votazione non preveda l’obbligo di vedere tutti i film, si finisce per votare sempre per gli amici degli amici”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani