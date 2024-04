È fissato per oggi, martedì 9 aprile, l’appuntamento con una delle puntate più attese del programma ‘Belve‘, il format condotto ed ideato da Francesca Fagnani che nella nuova stagione iniziata lo scorso 2 aprile su Rai 2, ha già avuto modo di ospitare Matteo Salvini e Loredana Berté, e ora è pronto a mandare in onda un intervista diretta e confidenziale con Fedez.

Spazio ad un ritratto a 360 gradi dell’uomo e del personaggio. Un momento – come mostrano alcuni scatti pubblicati di recente – intimo e profondo, tanto da commuovere l’intervistato che si è lasciato andare ad una confessione profonda: “A 18 anni – per colpa delle droghe – ho tentato il suicidio”.

L’intervista rimandata

Come racconta la conduttrice, il cantante doveva essere suo ospite già nella scorsa edizione, “ma a seguito delle polemiche post Festival di Sanremo è saltato tutto. È stata la Rai a bloccare la sua partecipazione e io dissi pubblicamente – ricorda Fagnani – che non ero d’accordo”. Aveva promesso di trattare Fedez come tutti gli altri ospiti, “cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi parleremo anche di vita privata”. E così è stato con un dialogo profondo e commovente.

Le anticipazioni sull’intervista di Fedez a Belve

Stando alle prime anticipazioni, nel corso della puntata Fedez ha smentito le ipotesi di un flirt amoroso con un’altra donna, in primis quello con Paola Di Benedetto, rimbalzato sui social nei giorni scorsi da una presunta fonte anonima vicina alla Ferragni, ma anche quello con una misteriosa amante con cui sarebbe stato avvistato a Parigi. “Fino a che ero sposato ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura. Ora mi mollo e mi piace la fi*a, così di punto in bianco?”. Inoltre avrebbe confermato anche come il caso pandoro-gate, Balocco, abbia inciso sulla crisi della sua relazione con Chiara.

Il rapper, da settimane al centro delle cronache rosa per la crisi d’amore con Chiara Ferragni, si trova in questi giorni a Miami assieme ai suoi due figli, dopo aver registrato la puntata soltanto una settimana fa. Al suo rientro in Italia, tornerà nella nuova casa, acquistata vicino Piazza Castello, dove da papà single si preparerà ad ospitare i suoi bambini.

Alessandro Borghi e Francesca Cipriani gli altri ospiti della puntata

Gli altri ospiti della puntata saranno Alessandro Borghi e Francesca Cipriani. In studio anche Raiz, ospite dello “spazio canoro” di Belve. Ed in un intermezzo spazio alla comicità delle “Eterobasiche”, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che hanno conquistato il web con i loro sketch.

